Bakan Işıkhan: Nitelikli insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz





Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından, 2026 yılı mayıs ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı paylaşımda, çalışma hayatının güçlendikçe, Türkiye'nin güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

Mayıs ayında istihdam sayısının, 285 bin kişi artış gösterdiğini bildiren Işıkhan, "İşsizlik oranı, mayıs ayında bir önceki ay ile aynı seviyeyi koruyarak yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İhtiyaçlarımıza uygun, doğru ve etkin oluşturulmuş beceri ve istihdam politikaları sayesinde işsizlik oranı, 3 seneyi aşkın bir süredir tek haneli seyrini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Aynı dönemde istihdam sayısının 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin olduğunu kaydeden Işıkhan, "İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 48,5 oldu. İşgücü sayısı, 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 52,8'e ulaştı." bilgisini paylaştı.

Gençlerde işsizlik oranının, yüzde 14,8 ile geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azaldığını belirten Işıkhan, şu açıklamada bulundu:



"Gençlere yönelik istihdam politikalarımızın etkisiyle gençlerde istihdam oranı, 0,6 puan artarak yüzde 40,3 olarak gerçekleşti. Eğitim ve beceri kazandırma süreçleriyle nitelikli insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çalışma hayatını, dijitalleşme, yapay zeka gibi küresel düzeyde yaşanan yenilikçi değişimlerle uyumlu şekilde yapılandıracak adımlarımızı sürdüreceğiz."