Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na 2025 yılı bütçesini sunan Işıkhan, "Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda; asgari ücreti net 17 bin 2 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.

EMEKLİYE ZAM GELECEK Mİ?

En düşük emekli aylığını, 2024 yılı ocak ayında 10 bin liraya 2024 yılı temmuz ayında ise 12 bin 500 liraya yükselttiklerini hatırlatan Işıkhan, "Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.