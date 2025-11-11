Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.

Sunumunda 2026 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene de aralık ayında, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız asgari ücret desteğini, 2025 yılı için aylık 1000 liraya yükselttik. 2025 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 41,6 milyar lira asgari ücret desteği verdik.

Aralık 2002 ile Temmuz 2025 dönemine bakıldığında en düşük memur maaşındaki reel artışın yüzde 264'e ulaştığını belirten Işıkhan, kamu görevlileri ve emeklilere 2026'da yüzde 11+7, 2027'de yüzde 5+4 oranında zam yapıldığını, enflasyon farkı olması halinde aradaki farkın da ilave edileceğini söyledi.

Işıkhan, ayrıca 2026 yılı birinci dönem için kamu görevlilerinin taban aylıklarına uzun bir süre sonra emekli aylıklarına etki edecek şekilde 1000 lira artış yapıldığını anımsattı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilere yönelik mali ve sosyal haklar konusunda taraflarca uzlaşıya varılması üzerine, 2025-2026 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandığını dile getiren Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin liranın altında olan işçilerin ücretleri 42 bin liraya çekilmiş, aylık brüt çıplak ücretleri 42 bin lira ve üzerinde olan işçilerin yine ücretlerine 1200 lira seyyanen zam yapılmıştır. Bununla birlikte kamu işçilerinin ücretlerine 2025 yılı birinci 6 ayda yüzde 24, ikinci 6 ayda 1500 lira seyyanen+yüzde 11, 2026 yılı birinci 6 ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 6 zam yapılmıştır. Enflasyon farkının oluşması halinde ise söz konusu fark, zamlara ilave edilecektir."