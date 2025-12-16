Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026'da geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." dedi.

Milyonların gözü ikinci toplantıda Bakan Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapıldığını anımsatan Işıkhan, Komisyon'un ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını belirtti.