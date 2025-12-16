İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7184
  • EURO
    50,2721
  • ALTIN
    5875.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Tüm sendikalarla açık iletişimdeyiz
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Tüm sendikalarla açık iletişimdeyiz

Asgari ücret toplantısı, perşembe günü saat 14.00'da yapılacak. Sürece ilişkin konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Tüm sendikalarla açık iletişimdeyiz.' dedi.

AA16 Aralık 2025 Salı 12:00 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı: Tüm sendikalarla açık iletişimdeyiz
ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026'da geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." dedi.

Milyonların gözü ikinci toplantıda

Bakan Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapıldığını anımsatan Işıkhan, Komisyon'un ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını belirtti.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı bu toplantıda

Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını vurgulayan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.