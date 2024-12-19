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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, '2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız.' ifadesini kullandı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 13:44 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına ilişkin açıklama
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Işıkhan, sosyal medya hesabından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz 3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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