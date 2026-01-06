Bakan Işıkhan'dan gençlere istihdam müjdesi: Türkiye'nin kaderini değiştirecek

Bakan Işıkhan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"na katıldı.

Programla gençleri üretimin öncüsü haline getirmeyi, ülkenin yarınlarını bugünlerden inşa etmeyi ve gençliğe daha fazla dinamizm katmayı amaçladıklarını belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Türkiye, tarih boyunca hep genç nüfusuyla öne çıkan bir ülke oldu. Gençlerimizin enerjisi, azmi ve çalışkanlığı sanayimize ve teknolojimize, her alanda hayatımıza güç kattı. Ancak, artık çok iyi biliyoruz ki demografik yapımız, negatif anlamda hızlı bir şekilde değişiyor. Bugün Türkiye olarak hala genç ve dinamik bir nüfusa sahip olsak ve önemli bir demografik fırsat penceresinin içinde olsak da bu durum maalesef uzun yıllar sürmeyecektir. Çocuk nüfus oranımız, son 20 yılda düşerken, yaşlı nüfusumuzun payı yaklaşık yüzde 7'lerden yüzde 11 seviyelerine yükseldi. Eğer bugün, gençlerimizi, nitelikli biçimde istihdama katamazsak, yarın hem genç nüfusu azalan hem de hızla yaşlanan bir ekonomiyle karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu yüzden Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde genç istihdamını, Türkiye'nin stratejik önceliklerinden biri olarak ele alıyoruz."

"GENÇ İŞSİZLİK ORANIMIZ YÜZDE 15,4'E GERİLEDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son yıllarda uyguladıkları politikalar sayesinde işsizlik oranının son 31 aydır tek hanede seyrettiğini ve bunun Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu vurgulayan Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"İşsizlik yüzde 8,6'ya gerilerken, istihdam oranı yüzde 49,2'ye, iş gücüne katılım oranı yüzde 53,8 seviyesine ulaştı. Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,2'ye yükselirken, genç işsizlik oranımız yüzde 15,4'e geriledi. Bu, iş gücü piyasası verilerimiz, Orta Vadeli Program hedeflerimizle de uyumlu ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Ancak, gençlerin istihdamında çok başarılı sonuçlar elde etsek de biz bunları yeterli görmüyoruz ve çok güçlü programlarla daha iyi noktalara ulaşma gayretindeyiz. Bu amaçla gençlerin eğitimden istihdama geçişini hızlandırmayı, üretim odaklı becerilerini geliştirmeyi ve iş gücü piyasasına katılımlarını hedefleyen Ulusal İstihdam Programı, GÜÇ Programı'nı hazırladık. Bu programla söz konusu problemleri aşmanın ötesine geçerek gençlerimiz için uygun ve proaktif zeminler sunduk."

"İLK KEZ SİGORTALI OLANLARIN YARISI 30 YAŞ ÜZERİNDE"

Bakan Işıkhan, yaptıkları çalışmalarda gençler için en kırılgan eşiğin işe ilk giriş dönemi olduğu sonucuna ulaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"SGK verilerine göre, ilk kez sigortalı olanların neredeyse yarısı 30 yaş üzerindedir. Bu veri, bizlere gençlerin önemli bir kısmının çalışma hayatına maalesef çok geç katıldığını gösteriyor. Çalışma hayatına geç katılan gençlerin de hayatlarını düzene sokması, aile kurması ve çocuk sahibi olması da geç ve zor oluyor. Bugün GÜÇ Programı'nda, gençlerimizin çalışma hayatına daha erken yaşlarda başlamalarını sağlayacak programlara yer veriyoruz. Bir diğer çalışma alanımız, Uluslararası literatürde NEET adı verilen, aslında küresel bir mesele olan ne eğitimde ne istihdamda olan gençler. Son yıllarda, bu alanda ülkemizde genel bir düşüş eğilimi söz konusu olsa da biz bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu gençleri yeniden eğitime, yeniden istihdama ve yeniden üretime kazandırmamız gerektiği çok açıktır. Ayrıca, lise ve üniversite mezunlarımızın da bu NEET tuzağına düşmeden önce iş hayatına kazandırılması oldukça önemli. GÜÇ Programı'nda bugün, bu amaca yönelik adımlar da yer alıyor."

"STAJ, GENÇLER İÇİN İŞ DÜNYASINI YAKINDAN TANIDIKLARI BİR KÖPRÜDÜR"

Meslek liseleri ve yüksekokulların, sanayinin ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirdiğine değinen Işıkhan, bu konuda da bazı sorun alanlarının söz konusu olduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre, mesleki ve teknik ortaöğretimden mezun olan her 5 meslek lisesi mezununun 4'ünün, meslek yüksekokulu mezunlarının da büyük bir bölümünün kendi meslek alanı dışında iş aradığına ve işlerde çalıştığına dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

"Buna göre, meslek sahibi gençlerimizi iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumunu güçlendirecek, staj ve işbaşı eğitim programlarını daha nitelikli hale getirecek, meslek lisesi ve yüksekokul mezunlarının kendi alanlarında istihdamını cazip kılacak yeni mekanizmalar geliştirmemiz gerekiyor. Bugün, GÜÇ Programı'nda buna da yer veriyoruz. Üzerinde çalıştığımız son bir konu da öğrencilik döneminde, iş deneyimi ve staj meselesi. Saha buluşmalarımızda gençlerimiz sıkça staj imkanı bulamadıklarından, deneyim eksikliği sebebiyle işe girmekte güçlük çektiklerini dile getirdiler. Gerçekten de işverenlerin işe alırken en fazla önem verdikleri konunun başında, iş deneyimi geliyordu. Oysa staj, gençler için iş dünyasını yakından tanıdıkları, mesleklerini yerinde uyguladıkları, kendilerini geliştirdikleri ve mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerine daha hazırlıklı girdikleri bir köprüdür. Bu köprüyü güçlendirmek, staj imkanlarını adil, erişilebilir ve güvenli kılmak, gençlerimiz kadar işverenlerimiz için de kritik bir ihtiyaçtır. Bu meseleye yönelik, geçen sene başlattığımız İŞKUR Gençlik Programı'ndan bugüne kadar 250 bin gencimiz faydalandı."

"BUGÜN YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATIYORUZ"

Bakan Işıkhan, programın Türkiye Yüzyılı'nda çizilen vizyonun gençlik boyutunu somutlaştıran, güçlü bir adım olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:



"Bakanlık olarak biz yeteneği ne olursa olsun her bir gencimizin bu yeteneğini geliştirebilmesi, iş gücü piyasasına ilk adımını atarken, arkasında devletinin güçlü desteğini hissetmesi ve Türkiye Yüzyılı inşasına kendi adına bir tuğla koymasının gayreti içerisindeyiz. GÜÇ Programı, çalışma ve üretme alışkanlığını, gençlerimize kazandıracak ve gençleri harekete geçirecek bir program olacaktır. Zira günümüzde bir devletin kalkınma hedefi artık gençlerin başarısıyla ölçülmektedir. Gençlerimizi çalışkan, öz güvenli ve üretimin asli aktörü haline getireceğine inandığımız bu programın Türkiye'nin kaderini değiştireceğine inanıyoruz."

Gençlere hitaben "Bu ülkenin en büyük enerjisi ve beşeri sermayesi sizlersiniz." diyen Işıkhan, şunları söyledi:

"Bugün yeni bir dönemi başlatıyoruz: Bu çağ, sizin çağınız. Bu çağ, gençliğin üretim çağıdır. Türkiye'nin üretim gücüne güç katacak olan ve kapılarını gençlerimize açarak, programımıza destek veren iş dünyamıza, TİSK'e, TOBB'a, TİM'e, MÜSİAD'a, TESK'e, Halkbank'a, Ziraat Bankası'na, Vakıfbank'a, Turkcell'e ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."