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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan İsviçre'de diplomasi trafiği! 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'de düzenlenecek olan 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılım sağlayacak.

IHA1 Haziran 2025 Pazar 11:05 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan İsviçre'de diplomasi trafiği! 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2-13 Haziran tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından gerçekleştirilecek olan 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere 2-4 Haziran tarihlerinde İsviçre'de bulunacak. Türk heyete başkanlık edecek olan Bakan Işıkhan, 4 Haziran'da Konferans Genel Kurulu'nda bir konuşma gerçekleştirecek.

KÜRESEL İSTİKRAR İÇİN CİDDİ TEHDİT OLUŞTURUYOR

Bu yılki konferans, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'nun hazırladığı ve 'İşler, Haklar ve Büyüme: Bağlantıyı Güçlendirmek' başlığını taşıyan kapsamlı rapor doğrultusunda yapılacak. Raporda, insana yakışır iş, temel haklar ve kapsayıcı büyüme arasındaki bağın zayıflamasının küresel istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğu vurgulanıyor. Sosyal adaletin ancak bu 3 unsurun birlikte ele alınmasıyla sağlanabileceğine dikkat çekiliyor.

10 FARKLI ALANDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Konferansta ayrıca, işgal altındaki Filistin topraklarındaki işçilerin durumu da gündeme taşınacak. ILO Genel Direktörü'nün hazırladığı özel raporda, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı süren işgali, askeri operasyonları ve ablukalarının yol açtığı ağır ekonomik ve insani kriz tüm yönleriyle ortaya konulmakta. Raporda, Gazze ve Batı Şeria'da temel hizmetlerin yeniden inşası, özel sektörün desteklenmesi ve hareket kısıtlamalarının kaldırılması gibi öncelikli olarak belirlenen 10 farklı alanda uluslararası işbirliği çağrısı yer alıyor.

Türkiye'yi temsilen konferansa; hükümet adına Bakan Işıkhan, çalışan kesimi adına TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve işveren kesimi adına TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol katılacak.

BAKAN IŞIKHAN İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Bakan Işıkhan'ın, Genel Kurul'a hitabında Türkiye'nin üretimi, istihdamı ve sosyal uyumu merkeze alan kalkınma modeli doğrultusunda uygulamaya konulan, insana yakışır iş odaklı politikaların somut kazanımları ile Türkiye'nin uluslararası çatışmalar karşısında sergilediği yapıcı ve barışçıl tutuma dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın Genel Kurul hitabında; 'Filistin halkının haklı mücadelesine verilen güçlü destek ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için uluslararası topluma yönelik çağrı' başlıklarına da yer vermesi öngörülüyor. Konferansta ayrıca Filistin'in, ILO çalışmalarına gözlemci olarak katılmasına ilişkin bir karar tasarısı da oylanacak. Konferans kapsamında, Bakan Işıkhan'ın ILO Genel Direktörü ve farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Türk heyeti ayrıca, konferans çerçevesinde oluşturulan teknik komitelerde Türkiye'nin görüşlerini uluslararası platformda dile getirecek. Bu yıl oluşturulan 'Platform Ekonomisinde İnsana Yakışır İş' ve 'Çalışma Ortamında Biyolojik Tehlikelere Karşı Koruma' başlıklı komitelerde, uluslararası çalışma standartlarının belirlenmesine yönelik müzakereler yapılacak. 'Kayıtlı İstihdama Geçişin Teşviki' başlıklı komitede ise genel görüşmeler gerçekleştirilecek. Heyetin, Türkiye'nin bu başlıklarda sahip olduğu güçlü teknik altyapı ve başarılı uygulamalarıyla sürece etkin katkı sunması öngörülüyor.

  • Vedat Işıkhan
  • Ulusal Çalışma Konferansı
  • İsviçre Katılım

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