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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık' açıklamasını yaptı.

7 Eylül 2023 Perşembe 19:28 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" açıklamasını yaptı.

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