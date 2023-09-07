Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" açıklamasını yaptı.