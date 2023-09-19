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Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan kritik emekli zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçim vaatleri kapsamındaki düzenlemelerin peyder pey hayata geçeceğini söyledi. Bakan Işıkhan emekliye yapılacak zamla ilgili de 'Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor.' ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi19 Eylül 2023 Salı 08:22 - Güncelleme:
Bakan Işıkhan'dan kritik emekli zammı açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, seçim vaatleri kapsamındaki düzenlemelerin peyder pey hayata geçeceğini söyledi.

Işıkhan masadaki 4 dosyayı şöyle sıraladı:

■ BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SGK'lılarla eşitlenecek. Özellikle küçük esnaf kapsamında bulunan yaklaşık 1 milyon Bağkurlumuzu kapsayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz.

■ Aile Koruma Kalkanı kapsamında aile kurumunu güçlendirmek için her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek.

■ Birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verilecek.

■ Yaşlı bakım sigortası hayata geçirilecek.

Işıkhan "Göreve başladığımızda asgari ücrete ilave zam verileceğini Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Asgari ücrete % 34 ilave artış yapaparak 11.400 liraya çıkardık" dedi. Işıkhan kamudaki tolu sözleşme görüşmelerini de kısmi uzlaşmayla tamamlandığına dikkat çekerek "Hizmet kollarında 291 maddede, genele ilişkin 62 maddede, toplam 353 madde uzlaşma oldu. memur ve mumur emeklimize yapılacak zam enflasyon hedeflemesine göre yüzde 50'ye yaklaşacak. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liradan 33 bin lira seviyesine çıkacaktır" diye konuştu.

"EMEKLİ ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Işıkhan emekliye yapılacak zamla ilgili de "Emeklilere yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bir çalışma yürütülüyor. AK Parti Hükümetleri olarak iktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz. " dedi.

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