Bakan Kacır: 2 trilyon dolarlık ekonomi oluşturulacak

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) işbirliğiyle yürütülen "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni", Bakan Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla TÜBİTAK Başkanlık Feza Gürsey Salonu'nda düzenlendi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, yeşil dönüşümün öneminin geniş kitlelerce kabul gördüğü tarihi bir eşikte olduklarını dile getirdi.

Son 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği noktaya taşımayı esas alan sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı sergilediklerini bildiren Kacır, "Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarına sağladığımız kapsamlı teşviklerle, 2012'den bu yana toplam yatırım büyüklüğü 1,5 trilyon lirayı aşan 16 bin 624 yatırımın önünü açtık. Enerji sektöründe doğayla uyumlu ve yenilikçi bir dönüşüm anlayışıyla elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 58'e yükselttik." diye konuştu.

- "2 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ"

Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda, yeşil dönüşümü gerçekleştirme hedefi doğrultusunda sanayicilerin yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik ihtiyaç duydukları finansmana erişimleri için Bakanlık olarak attıkları adımlara dikkati çekti.

Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttükleri "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ve "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile 700 milyon dolardan fazla finansmanı, sanayicilere, KOBİ'lere ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduklarını anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) işbirliğinde kurduğumuz Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla, sanayimizin karbonsuzlaşma yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avro finansman sağlamayı öngörüyoruz. Sanayinin yeşil dönüşümünü gerçekleştirmek kadar, yatırımların yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirilmesi de önemli. Net sıfır emisyon hedeflerinde elde edeceğimiz başarı, yenilikçi teknolojilerle henüz gelişim aşamasında olan fakat olgunlaşmayı ve ticarileşmeyi bekleyen teknolojilerin ışığında şekillenecek. Gerçekleştirilen çalışmalar, yeşil teknolojilere yönelik talebin 2035'e kadar yıllık 2 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşturacağını ifade ediyor. Yeşil teknolojilerin yalnızca müşterisi ve pazarı olmayı, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda teknolojinin öncü ülkelerinden biri olma iradesini gösteren ülkemiz için asla bir seçenek olarak görmüyoruz. Yeşil dönüşümün teknolojide meydana getirdiği paradigma değişimlerini Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizin büyümesi ve kalkınması için tarihi bir fırsat penceresi olarak görüyoruz."

- 3 BİN 746 BİLİM İNSANINA 22 MİLYAR LİRA DESTEK

Türk milletinin 60 yıllık yerli ve milli otomobil rüyasını, elektrikli ve akıllı otomobil Togg ile gerçeğe dönüştürdüklerini belirten Kacır, benzer başarıları, teknolojinin farklı sahalarında da sergilemenin ve çoğaltmanın mümkün olduğunu söyledi.

Kacır, bu noktada Türkiye'yi yeşil teknoloji ve inovasyonda öncü bir ülke yapma vizyonu doğrultusunda, AR-GE ve inovasyon ekosisteminin harekete geçmesini sağlayacak adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'yi yeşil teknolojilerde söz sahibi konuma taşımanın reçetesi olarak da gördükleri bu yaklaşımı son yıllarda başarıyla uyguladıklarına dikkati çeken Kacır, TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında, son 22 yılda, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanlarında 3 bin 434 projeye ve 3 bin 746 bilim insanına 22 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı ile doğrudan ilişkili AR-GE ve yenilik projelerini, TÜBİTAK programlarında öncelikli olarak desteklediklerini dile getiren Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin 175 milyon dolarlık dilimini yeşil üretim süreçlerinde AR-GE ve yenilik çalışmalarının geliştirilmesi için ayırdık. Bu adımlarla 208 üniversitemizde, araştırma altyapılarımızda ve firmalarımızda binlerce araştırmacımızın ortaya koyduğu çalışmaları ekonomik değere dönüştürecek anahtar, teknoloji girişimciliğidir. Daha fazla yeşil teknoloji girişimi çıkarmak, binlerce genç girişimcinin hayallerini projelere, projelerini de girişimlere dönüştürmelerine olanak sağlamak öncelikli amaçlarımızdan. Bu istikamette teknoparklarımızda sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren 346 teknoloji girişimini destekledik. Ülkemizde tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi konumundaki TÜBİTAK BiGG Programı kapsamında, yeşil teknolojilerde 276 girişimin kurulmasını sağladık. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'yla da iş hızlandırma eğitimlerinden mentörlüğe, ağ kurma imkanlarından fon sağlama kolaylıklarına kadar pek çok alanda temiz teknoloji girişimlerinin hayata geçmesi ve ölçeklenmesinde ihtiyaç duyulan desteği sağlıyoruz."

- "23 TAKIMIN LİDERİ KADIN"

Program kapsamında, bugüne kadar yürütülen ilk 6 çağrı kapsamında, 167 girişimi mentörlük ve hızlandırma eğitimleriyle buluşturduklarını vurgulayan Kacır, 7. çağrıya ise 103 girişimin başvurduğunu, bunlar arasından 36 takımın, mentörlük ve hızlandırma eğitimine katıldığını ve bu takımlardan 23'ünün liderliğini kadın girişimcilerin yaptığını belirtti.

Kacır, bunun bir "umut vesilesi" olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Toplumun tüm kesimlerinin teknoloji geliştirme ve dünyayı değiştirme iddiası taşıyabilmesi, Türkiye'nin teknoparklarıyla, AR-GE destekleriyle, fon uygulamalarıyla, TEKNOFEST'lerle dünyaya sunduğu girişimcilik modelinin özüdür. Bugün milyar dolar değeri aşan 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn'umuz var. Bunlardan dördünün kurucuları kadın girişimcilerimiz. Bizler her alanda kadın girişimcilerimizin, yenilikçi, yaratıcı ve öncü fikirlerinin filizlendiğini görmek istiyoruz. Kadınların emeği ve katkısı olmayan her iş bizim için eksiktir. Teknoloji geliştirme imkanlarına erişimi temel bir insan hakkı olarak gören bir yaklaşımla ülkemizi teknoloji üretme ve geliştirmede devler ligine taşıyacağız. Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve aralarından 100 girişimin milyar dolar değerlemeyi aşmasını sağlayacağız. Dereceye giren takımlarımız, ilk kez bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek Global Cleantech Innovation Days etkinliğinde ülkemizi temsil edecekler. Türkiye Yüzyılı'nda, teknoloji girişimciliğinin ekonomide hep birlikte yazacağımız yeni başarı hikayesinde ana aktör olması için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz."