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Ekonomi

Bakan Kacır: 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde dünyada 4. sıradayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2023 itibarıyla 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde 73 bin 11 grostonla dünyada 4. sırada yer aldığını bildirdi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 15:23 - Güncelleme:
Bakan Kacır: 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde dünyada 4. sıradayız
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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Gemi ve su araçları ihracatının 2003'te 450 milyon dolarken 5 katına varan büyümeyle 2023'te 2,23 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Kacır, son 20 yılda tersane sayısının 37'den 85'e çıktığının altını çizdi.

İleri teknolojiye sahip gemilerin Türkiye tersaneleri tarafından inşa edildiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yaklaşık 94 bin istihdam sayısına ulaşan sektörde toplam 351 bin DWT yeni gemi teslimi yapıldı. Dünyanın ilk LNG yakıtlı römorkörü, dünyanın ilk elektrikli römorkörü, dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörü, dünyanın ilk elektrikli yüzer enerji gemisi (power ship) ve dünyanın ilk hibrit (LNG+batarya) balık avlama gemisi gibi ileri teknolojiye sahip gemiler ülkemiz tersaneleri tarafından inşa edildi. 2023 itibarıyla dünyadaki 24 metre ve üzeri yat siparişlerinde 73 bin 11 grostonla ülkemiz dünyada 4. sırada yer almaktadır. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren 48 meslek komitesinden yaklaşık 11 bin üyesiyle 'Denizci Millet Denizci Ülke' vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren Odamıza, önümüzdeki dönemde Türk denizciliğini daha ileriye taşıma çabalarında başarılar diliyorum. Sınırlarının büyük bölümü denizlerle çevrili ve 3 kıtanın geçiş yolunda bulunan ülkemizi, sahip olduğumuz bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiği konuma getirmek en büyük hedeflerimizdendir."

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