Bakan Kacır: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla 119 projeye 261 milyon lira destek sağlandı

Artvin programına sabah saatlerinde başlayan Bakan Kacır'a, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ve il protokolü eşlik etti. Ziyaretler kapsamında DOKAP üzerinden projelendirilen yatırımların protokolleri de imzalandı.

500 MİLYON LİRALIK FİNANSMAN

Bakan Kacır, Arhavi Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, tamamlandığında binden fazla kişinin istihdam edileceği projeye bugüne kadar 500 milyon liranın üzerinde finansman sağlandığını söyledi. Kamulaştırma ve altyapı çalışmalarının önümüzdeki dönemde tamamlanacağını belirten Kacır, Artvin'in sınır şehri olmasının avantajlarının değerlendirileceğini ifade etti.

KOBİ'LERE VE YATIRIMLARA DESTEK

AK Parti iktidarları döneminde Artvin'de KOBİ'lere KOSGEB aracılığıyla bugünkü değerlerle 542 milyon lira destek sağlandığını vurgulayan Kacır, yatırım teşvik sistemiyle 44 milyar liranın üzerinde yatırımın ve 2 bin 900'ün üzerinde istihdamın önünün açıldığını kaydetti.

YEREL KALKINMA PROJELERİNE KATKI

Bakan Kacır, DOKAP eliyle Artvin'de 148 projeye 1 milyar 300 milyon lira, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla da 119 projeye 261 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.

AYRICALIKLI TEŞVİKLER

Yerel kalkınma hamlesi kapsamında entegre su ürünleri üretimi, mikronize kalsit üretimi, tıbbi aromatik bitkilerden yüksek katma değerli ürünler ve doğa temelli turizm yatırımlarına ayrıcalıklı teşvikler sunulduğunu belirten Kacır, "Bu yatırımlar için 240 milyon liraya kadar finansman desteği, yüzde 50 yatırım katkısı ve 8 yıl sigorta primi işveren payını bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.

Ziyaretleri kapsamında Arhavi, Hopa, Merkez ve Şavşat-Sahara sanayi sitelerinin tamamlandığını, Livane Sanayi Sitesi'nin ise kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Kacır,, Artvin halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.