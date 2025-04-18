Bakan Kacır müjdeledi... Doğu Karadeniz'i şahlandıracak 158 projeye 394 milyar lira kaynak

"Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Giresun'da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üretim gücünü, iş gücü kapasitesini, ihracatını ve yenilikçi potansiyelini güçlü ve dinamik şehirlerle daha ileriye taşıma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

DOKAP Bölgesi'nin tarihi İpek Yolu'nun önemli liman merkezlerinden olan Karadeniz Havzası ve Kafkasya'nın dünyaya açılan kapısı olduğunu dile getiren Kacır, geçen 22 yılda DOKAP illerinde 19 yeni OSB kurarak bu alandaki sayıyı 20'den 39'a çıkardıklarının altını çizdi.

OSB'lerde 80 bin vatandaşa istihdam sağladıklarını vurgulayan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"Yatırım teşvik sistemimizle 562 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 174 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olacak 5 bin 849 yatırımı destekledik. DOKAP illerinde, katma değerli üretim ve inovasyon altyapısının geliştirilmesinde lokomotif rol üstlenen 6 teknopark ve 13 AR-GE merkezi kurduk. DOKAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle, su kaynaklarının verimli kullanımından kırsal kalkınmaya, yeşil dönüşümden beşeri kapasitenin ve turizm altyapısının geliştirilmesine kadar farklı alanlarda 12 yılda, 947 projeye, 11,3 milyar lira ödenek tahsis ettik."

- "23 BİN 250 HEKTAR TARIM ALANINI REHABİLİTE ETTİK"

Kacır, bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi programıyla 8 bin 800 dekarlık alanda kapama meyve bahçesi, 120 dekarlık alanda sera ve 6 soğuk hava deposu kurduklarını anlattı.

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde küresel ölçekte bir marka olmasını hedefledikleri bölgede, mavi yemiş, yayla kekiği, kuşburnu, tarhun ve kızılcık gibi öne çıkan ürünlerde deneme bahçeleri oluşturduklarını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi programı kapsamında 15 kesimhane, 8 hayvan pazarı ve 15 bin ton kapasiteli 32 süt toplama merkezini destekledik. Arıcılığı desteklemek üzere 8 bal paketleme tesisi kurduk, 25 bin nitelikli kovanı üreticilerimizle buluşturduk. Üretimde yüksek verim, sürdürülebilirlik ve standardı etkin şekilde destekleyen ziraat odaları, birlik ve kooperatiflerimize 22 tesis ve 177 modern tarım makinesi kazandırdık. Bölge genelinde 600 kilometrelik sulama kanalı inşa ettik. 23 bin 250 hektar tarım alanını rehabilite ettik ve sulamaya açtık. Bölgemizin imza projelerinden olan Yeşil Yol Projesi kapsamında, bugüne kadar 1510 kilometre uzunluğunda yolu üstyapıya kavuşturduk."

- SOSYAL PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ

Kacır, bölgede sürdürülebilir turizm destinasyon alanları oluşturmak üzere 134 hektarlık 74 turizm alanında planlama ve altyapı çalışmalarını destekleyerek ülke ekonomisine kazandırdıklarının altını çizdi.

Doğu Karadeniz'in sahip olduğu tüm değerlerin belirlenmesi ve korunup ekonomiye kazandırılması amacıyla yürüttükleri "Kültür Envanteri Projesi"yle 5 bin 967 kültür ve 741 tabii varlığı kayıt altına aldıklarını vurgulayan Kacır, "Bölgenin beşeri sermayesini geliştirmek üzere 9 bilgi evi, 7 kütüphane ve farklı alanlarda 60'ın üzerinde atölye kurduk. Özel gereksinimli vatandaşlarımıza eğitim ve danışmanlık hizmeti veren 9 engelsiz yaşam merkezini devreye aldık. 6 yeni merkezle, kadınlar ve gençlerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını destekledik." diye konuştu.

- İL BAZINDA ÖNCELİKLER BELİRLENDİ

Kacır, Samsun ve Trabzon'da su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik uygulamaları hayata geçireceklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Samsun'da medikal, savunma, makine ve otomotiv yan sanayi sektörleri, Trabzon'da gemi inşa sanayisi sektörleri önceliğimiz olacak. Her iki şehrimizdeki limanlarımızın altyapı ve üstyapısını geliştirerek lojistik bağlantılarını kuvvetlendireceğiz. Çorum'da, makine ve savunma sanayi sektörlerinde yeni girişimleri teşvik etmek, iş gücü kapasitesini artırmak, sektörel işbirlikleri ve finansman imkanlarını yükseltmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Ordu, Giresun, Rize ve Tokat'ta katma değerli gıda ürünleri imalatı yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Ayrıca Ordu, Giresun ve Rize'de doğa turizmini desteklemeye devam edeceğiz."

Kacır, Artvin'de su ve arıcılık ürünleri işleme faaliyetleri, Amasya'da ise maden kaynaklarının imalat sanayisinde değerlendirilmesinin öncelikleri arasında olacağını bildirdi.

Bayburt ve Gümüşhane'de kırsal ekonominin güçlendirilmesi, yer altı kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilmesi ve turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine de ağırlık verileceğini belirten Kacır, "Bayburt'ta tahıl ve yem bitkilerinin üretimi ile lisanslı depolama Gümüşhane'de ise bazalt ve feldspat potansiyellerinin değerlendirilmesi çalışmalarını destekleyeceğiz. İki ilimizde yöresel ürünlerin markalaşması ve pazarlanmasına yönelik çalışmalara hız kazandıracağız." dedi.

- "TARIMSAL SULAMADA ETKİN YÖNETİM PROGRAMI" DEVREYE ALINACAK

Yenilikçi, kapsayıcı ve uzun vadeli planlama anlayışıyla hazırlanan DOKAP Eylem Planı'nın bölgenin rekabet gücünü artırmaya ve yerel potansiyeli en üst düzeyde değerlendirmeye yönelik özgün ve bütüncül bir yol haritası sunduğunu vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Planda, 'sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla nitelikli tarımı ve mavi ekonomisiyle büyüyen, yeşile yolculuk odağında turizmin geliştiği bir DOKAP Bölgesi' vizyonunu hayata geçireceğiz. Bölgemizin çok boyutlu kalkınmasını temin edecek 4 dönüşüm programı belirledik. Bu programlardan ilki 31 milyar lira bütçeyle gerçekleştirmeyi planladığımız 'Tarımsal Sulamada Etkin Yönetim Programı'. Program doğrultusunda, DOKAP Bölgesi'ndeki su kaynaklarının verimli kullanımı ve sulanabilir tarım alanlarının payının artırılması amacıyla hayata geçirilecek projelerle 2028'de bölgenin sulanabilir tarım arazisi varlığı 3 milyon dekardan 4 milyon 800 bin dekara, gölet sayısı 289'dan 309'a çıkacak. 8,6 milyar lira bütçeli 'Tarımda Gelir Artışı Programı'nın odağında, bölge şartlarına uygun tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi ve verimliliğin artırılması yer alıyor. Bu başlıkta yürütülecek 17 projeyle bölgemizin tarımsal GSYH'si 130 milyardan 209 milyar liraya, ıslah edilen mera alanı 2,8 milyon dekardan 3,5 milyon dekara yükselecek."

- TURİZME 30,3 MİLYAR LİRA AYRILDI

Bölgede gerçekleştirilen bal üretiminin 26 bin tondan 31 bin 500 tona çıkarılacağını dile getiren Kacır, su ürünleri, deniz ve kıyı turizmi, deniz taşımacılığı ve gemi yapımı gibi Karadeniz ile doğrudan bağlantılı olan ekonomik potansiyeli "Mavi Ekonomide Gelir Artışı Programı" ile harekete geçireceklerini kaydetti.

Kacır, söz konusu programla bölgenin "mavi ekonomi" alanında koruma-kullanma dengesini gözetip etkin bir dönüşüm sağlamayı hedeflediklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"13,5 milyar lira bütçeli 'Mavi Ekonomide Gelir Artışı Programı' kapsamında 2028 yılı sonuna kadar iç sulardaki su ürünleri üretimini 77 bin tona, su ürünleri ihracatı yapılan ülke sayısını 30'a yükselteceğiz. 3 yeni kıyı turizmi destinasyon alanını bölgemize kazandıracağız. Turizm sektöründe ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir anlayışla ivmelendirilmesini sağlayarak, bölgemizin uluslararası ölçekte değer kazanmasının önünü açacağız. Eylem planımızın 5 yıllık döneminde, yeşile yolculuğun merkezi olan bölgemize, turizm alanında 30,3 milyar lira kaynak aktarmayı hedefliyoruz."

- TOPLAM 158 PROJE İÇİN 394 MİLYAR LİRA KAYNAK

Gerçekleştirecekleri çalışmalarla 2028 sonunda Yeşil Yol Projesi'nin nihayete erdirileceğini belirten Kacır, şu bilgileri paylaştı:

"Bölgeye ziyarette bulunacak turist sayısını 2,8 milyondan 4,5 milyona yükseltmeyi ve geceleme sayısını ise 4,9 milyondan 9 milyona çıkarmayı planlıyoruz. DOKAP Eylem Planı kapsamında, 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek 158 proje için 394 milyar lira kaynak aktaracağız. Ayrıca Yerel Kalkınma Hamlesi teşvik programımız kapsamında 12 milyar liralık 44 yeni özel sektör yatırımını da bölgeye kazandıracağız. Ortaya koyduğumuz güçlü vizyon doğrultusunda, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi DOKAP Bölgesi'nde de kalkınma hamlelerimizi kararlılıkla sürdürecek, bölgemizi ihya etmeye devam edeceğiz."

Kacır, bölgesel kalkınmaya yeni bir ivme kazandıracak ve mevcut kazanımları daha da ileriye taşıyacak projeleri içeren 2024-2028 DOKAP, DAP, GAP ve KOP Eylem planlarının 7 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini sözlerine ekledi.