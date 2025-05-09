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Ekonomi

Bakan Kacır: Sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayiciyi desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceklerini belirterek, 'Önümüzdeki süreçte, sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkanlarını geliştirecek, sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız.' ifadesini kullandı.

AA9 Mayıs 2025 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız
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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayi üretim endeksinin martta yıllık bazda yüzde 2,5 ve aylık yüzde 3,4 yükseldiğini bildirdi.

En büyük artışın yıllık yüzde 4,3 ile yüksek teknoloji grubunda yaşandığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi üretiyor, Türkiye yükseliyor. Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte, sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkanlarını geliştirecek, sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız."

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır
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