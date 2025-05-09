Bakan Kacır: Sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayi üretim endeksinin martta yıllık bazda yüzde 2,5 ve aylık yüzde 3,4 yükseldiğini bildirdi.

En büyük artışın yıllık yüzde 4,3 ile yüksek teknoloji grubunda yaşandığını vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi üretiyor, Türkiye yükseliyor. Sanayicimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte, sanayicilerimiz için finansman ve istihdam imkanlarını geliştirecek, sanayimizin rekabet gücünü koruyacağız."