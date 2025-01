Bakan Kacır: Tüm akıllı tahtalarda PARDUS sistemi kurulacak

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (KAMAG) kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dünyanın en güçlü "Türk Ulusal Zeka Ölçeği", Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı toplantıyla tanıtıldı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan Kacır, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Teknolojik gelişme ve dijitalleşmenin her alanda radikal dönüşümlere neden olduğunu belirten Kacır, genç nüfusunu Türkiye'nin en güçlü yanlarından biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturduklarını vurgulayarak, onlara yenilikçi fikirlerini proje ve girişimlere dönüştürme fırsatı sunduklarını kaydetti.

Türkiye'nin 81 ilinde kurdukları 130 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile gençler için bilim ve teknolojinin kapılarını araladıklarını anlatan Kacır, nanoteknolojiden nesnelerin internetine, enerji teknolojilerinden yapay zekaya pek çok yenilikçi alanda, ortaokul ve lise öğrencilerine üç yıllık ücretsiz eğitim imkanı sunduklarını anlattı.

- "880 PROJEYE 1,8 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK"

TÜBİTAK Popüler Bilim kitapları ve dergileriyle her yaştan okuru bilimle buluşturduklarını belirten Kacır, 360 öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdüren TÜBİTAK Fen Lisesi'ndeki gençleri araştırmacı ve bilim insanı olma yolunda cesaretlendirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile güçlü ve uyumlu bir işbirliği içerisinde hareket ettiklerini dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık olarak, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda önceliklerimizden biri de teknolojinin dönüştürücü gücünü ülkemizin refahı ve kalkınması için bir kaldıraca dönüştürmek. Eğitim, teknolojinin etkisini en yoğun şekilde gösterdiği, geleceği inşa eden bir alan haline geldi. Uzaktan eğitim platformları, yapay zeka destekli öğrenme araçları, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi yenilikçi teknolojiler, eğitimi bireyler için daha kişisel, kapsayıcı ve dinamik bir hale getiriyor. Eğitim teknolojilerinde atacağımız adımlar hem gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlamak hem de küresel arenada rekabetçi bir konuma ulaşmak açısından kritik kıymete sahip. İstiyoruz ki ülkemiz, eğitim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlansın. Aynı zamanda araştırma ve inovasyon ekosistemini harekete geçirerek bu teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirerek küresel eğitim ekosistemine katkı sağlayalım. Milli Teknoloji Hamlesi'nin özü budur. Teknolojinin yalnızca tüketicisi değil bizzat geliştiricisi ve üreticisi olmaktır. Bu doğrultuda, teknoparklarda eğitim teknolojileri alanında çalışma yürüten 67 teknoloji girişimini ve 24 AR-GE merkezini destekliyoruz. TÜBİTAK'ın akademi ve kamuya yönelik destek programları kapsamında eğitim alanında son 22 yılda 880 projeye 1,8 milyar lira destek sağladık."

- TÜM AKILLI TAHTALARDA PARDUS SİSTEMİ KURULACAK

Kacır, TÜBİTAK'ın sahip olduğu bilgiyi, birikimi ve deneyimi harekete geçirerek, eğitimde yenilikçi çözümler üretme konusundaki vizyonu daha ileriye taşıdıklarının altını çizdi.

TÜBİTAK eliyle eğitim alanında yapay zeka kullanımına ilişkin "Yapay Zeka Tabanlı E-Öğrenme ve Ölçme Çözümleri"nin geliştirilmesine yönelik teknoloji geliştirme ve yenilik projelerini öncelikli olarak desteklediklerini belirten Kacır, FATİH Projesi kapsamında sunulan etkileşimli tahtaların önemine işaret etti.

Kacır, bu projeyi Türkiye'nin yerli ve milli yazılımı PARDUS'un kullanımının yaygınlaştırılması adına önemli gördüklerine dikkati çekerek, "Akıllı tahtalar için özelleştirilmiş PARDUS sistemi ETAP PARDUS'un, Milli Eğitim Bakanlığının tüm etkileşimli tahtalarında kullanılması için önemli bir mesafe kat ettik. İnşallah yakın zamanda tüm akıllı tahtalarda PARDUS sisteminin kurulumunu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Türkiye'de eğitim süreçlerinde yurt dışı kaynaklı zeka değerlendirme testlerini kullanmak durumunda kaldıklarını bildiren Kacır, bu durumun ciddi bir maddi kaynağın yurt dışına aktarılmasına neden olduğunu söyledi.

- "İŞBİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Kacır, öğrencilerin, Türk milletinin değer yargıları ve kültürel dinamikleriyle örtüşmeyen soru havuzlarıyla değerlendirildiğine işaret ederek, buna karşılık Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon kapasitesini etkin bir şekilde kullanarak, dünya standartlarında bir ölçme ve değerlendirme sistematiği oluşturmak adına Milli Eğitim Bakanlığının TÜBİTAK ile işbirliğine gittiğini dile getirdi.

KAMAG kapsamında hayata geçirilen ve eğitim politikaları için stratejik bir adım niteliği taşıyan projenin lansmanını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında geliştirilen sürdürülebilir, interaktif ve yapay zeka tabanlı psikolojik ölçme aracı 'Türk Ulusal Zeka Ölçeği' 3-22 yaş aralığındaki bireylerin zihinsel yeteneklerini bilimsel temellere dayalı olarak değerlendirmeyi hedefliyor. Testleri salt bir başarı ölçeği olarak nitelendirmiyoruz. Bireylerin potansiyelini erken belirleyip, yeteneklerinin kaybolmasını önleme ve toplumsal faydaya dönüştürme gayesi taşıyoruz. Ulusal Zeka Ölçeği'miz aynı zamanda kültürümüzle bağdaşarak yerel norm ve değerlere uygun şekilde tasarlanmış bir zeka testi. Maalesef batılı testlerde genel olarak yararlanılan ölçüm mekanizmaları, kültürel kodlarımızla her zeminde örtüşmüyor. Yeni ölçme sistemimizi, yetenek yönetimini daha etkin hale getirecek ve uzun vadede toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak önemli bir proje olarak görüyoruz. Proje, bu alanda yurt dışına bağımlılığı sona erdirerek kamu kaynaklarından önemli bir tasarruf sağlayacak. Bir sonraki adımımız da bu testin başta Türk kültürüne benzer kültürel ve sosyal dinamiklere sahip coğrafyalarda kullanımının sağlanması olacak. Bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitimcilerimizle yakın işbirliği çalışmalarımız bu örnek projede olduğu gibi önümüzdeki dönemde başka projelerde de devam edecek. Milyonlarca gencimiz, çocuğumuz Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan ilham alıyor. Bizler de bu başarı hikayelerine yenilerini eklemek üzere inançla yoluna devam eden TEKNOFEST kuşağının her daim destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, tam bağımsız Türkiye iddiası doğrultusunda her ne yapıyorsak işin kalbinde, merkezinde Türk gençlerini, TEKNOFEST kuşağını görmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda büyük ve güçlü Türkiye'yi eğitim camiamızla, gençlerimizle hep beraber inşa edeceğiz."