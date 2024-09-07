Bakan Kacır, ziyaret ve açılış törenine katılmak için geldiği kentte Valiliği ziyaret ederek Isparta Valisi Aydın Baruş'la bir süre görüştü. Daha sonra kenti gezen Kacır, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Isparta Belediyesine de geçen Kacır, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Bakan Kacır, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Fabrika Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, halı dokumacılığında marka olan şehrin mirasını dünyayla buluşturacak mermer kaynaklarını katma değere dönüştürecek yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretim altyapısına güç kazandıracak toplam yatırım büyüklüğü 1,8 milyara yaklaşan ve 160 vatandaşa ekmek kapısı olacak açılışını yaptıkları 3 tesisin Isparta'ya, millete ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi üretimde, yatırımda, Ar-Ge ve inovasyonda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlayacak adımları kararlılıkla attıklarını belirten Kacır, sanayide ve teknolojide son 22 yılda büyük kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Ar-Ge harcamalarının 1,2 milyar dolardan yıllık 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayısını 29 binden, 272 bine çıkardıklarına kaydeden Kacır, "Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıktı. Sayıları 191'den 360'a yükselen organize sanayi bölgeleri ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesi, Türkiye'nin üretim üsleri haline geldi." dedi.

BEYAZ EŞYA ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BAŞARI

Otomotiv üretiminin yıllık 357 binden 1 buçuk milyona yükseldiğine dikkati çeken Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi oldu. Beyaz eşya üretimi 6,7 milyon adetten yıllık 32,3 milyon adete yükseldi. Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Demir-çelik üretimimiz 16,4 milyon tondan 34 milyon tona çıktı. Milli teknoloji hamlemizin işaret fişeğini yakan savunma sanayimizin milli ve özgün ürünleri bugün dünyada harp paradigmalarını değiştiren ve jeopolitik dengeleri belirleyen unsurlar oldu. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen az sayıda ülkeden biri kıldık. Milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini TOGG ile gerçeğe dönüştürdük. Bölgesinde güvenin ve istikrarın adresi ülkemiz küresel ve bölgesel meydan okumalara rağmen yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor."

Sadece 22 yıla sığdırdıkları asra bedel kazanımlara Türkiye Yüzyılı'nda yenilerini ekleyeceklerini vurgulayan Kacır, Türkiye sanayisinin rekabetçiliğini güçlendirecek destek enstrümanlarını adım adım devreye aldıklarını belirtti.

Katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi öncelediklerini dile getiren Kacır, "Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü gerçekleştirerek nitelikli insan kaynağımızı en üst düzeyde harekete geçirerek ülkemizin küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü rolünü perçinleyecek projeleri hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Kacır, hızla hayata geçirdikleri Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla ekonominin yükselişine katkı verecek teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansmana erişim imkanı sunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirecek tarihin en büyük ölçekli teşvik programını geçen ay devreye aldıklarını dile getiren Kacır, şunları anlattı:

"Başlattığımız 'Yerel Kalkınma Hamlesi' ile de şehirlerimizin yerel potansiyelinin tamamını harekete geçirerek ülke sathına yayıyoruz. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Isparta için, Ispartalılar için çalışıyoruz. Son 22 yılda OSB'lerimiz için sağladığımız 550 milyon lira finansmanla 3 bin 150 ilave istihdamı Isparta'da oluşturduk. Şehrimize yapılacak yeni ya da ilave yatırımlar için verdiğimiz 850 yatırım teşvik belgesiyle 55,2 milyar lira yatırımın ve 11 bin 500 nitelikli istihdamın önünü açtık."

YATIRIMCILARA DESTEK

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) eliyle Isparta'da kamu kurumlarının, mahalli idarelerin, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının 205 projesine 791 milyon lira destek sağladıklarını vurgulayan Kacır, şöyle dedi:



"KOBİ'lerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz. 22 yıl öncesine kadar şehrimizde KOSGEB desteklerinden bir elin parmağı kadar KOBİ yararlanmışken biz bugüne kadar 10 bin 400'den fazla KOBİ'mize 1,2 milyar lira destek sağladık. Şehrimizin araştırma ve inovasyon altyapısını güçlendirecek teknoparkımızı ve Ar-Ge merkezimizi Isparta'ya kazandırdık. TÜBİTAK akademik, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında 728 projeye ve 2 bin 300 bilim insanımıza 1,7 milyar liranın üzerinde destekte bulunduk. Şehrimizin bereketli topraklarıyla yoğurulmuş eşsiz lezzetleriyle beraber yerel ve geleneksel değerlerinin de yer aldığı 20 ürünü coğrafi işaretle tescilledik. Isparta'mızı Türkiye Yüzyılı'nın da öncü şehri yapmak için gayretimizi sürdüreceğiz."

Isparta'nın yeni yatırımlarla sadece turizmin ve kültürün değil sanayinin de öncüsü olacağına değinen Kacır, şehirlerin gücüne güç katacak, üretime, kalkınmaya, istihdama, büyümeye katkı koyacak tüm yatırımcıları her daim destekçisi olacaklarının altını çizdi.

İleri dönemde de ilgili tüm kurumlarla yakın işbirliği yürüterek 81 ilin sanayisinde katma değer, yüksek teknoloji rekabet ve verimlilik odaklı dönüşümünü daha da hızlandıracaklarının belirten Kacır, "Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız 'Yerelde Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'mızla da şehirlerimizin potansiyelini, yetkinliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan yatırım projelerini destekleyeceğiz. Isparta'mızı yeni yatırımlarla buluşturarak inşallah yerelden genele yükselen bir güç merkezi haline getireceğiz. Isparta'ya ektiğimiz bu fideler meşhur gülleri gibi inşallah şehrimizin yarınlarına kök salacak, çiçek açacak." diye konuştu.

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