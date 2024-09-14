Bakan Kacır: Türkiye G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülke konumunda

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır, Brezilya'nın ev sahipliğinde, Maceio kentinde gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kacır, "Dijital Kapsayıcılık, Evrensel ve Anlamlı Bağlanabilirlik" ile "Dijital Devlet-Güvenilir ve Kapsayıcı Dijital Kamu Altyapısı İnşa Etmek", "Çevrim İçi Bilgi Bütünlüğü ve Dijital Ekonomide Güven" ile "Sürdürülebilir Kalkınma ve Eşitsizliklerin Giderilmesi İçin Yapay Zeka" başlıklarında düzenlenen iki ayrı oturumda konuştu.

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan 2,6 milyar insanın internet erişiminden yoksun olduğunu belirten Kacır, "Bu dijital uçurumu kapatmak için acil küresel inisiyatifler geliştirmek gerekmektedir. Dijital eşitsizliği azaltma konusunda ulusal çabalar önemlidir ancak sürdürülebilir kalkınmanın elde edilmesinde uluslararası işbirlikleri elzemdir." ifadesini kullandı.

Kacır, dijital uçurumu kapatmanın, güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı dijital altyapının kurulmasını gerektiren koordineli küresel eylemi zorunlu kılmakla mümkün olabileceğine dikkati çekti.

- "TÜRKİYE KAPSAYICI BİR TOPLUM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR"



Türkiye olarak G20'nin önceliklerine uyum gösterdiklerini vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Dijital araçlara erişimin kritik olduğunu vurgulamakla birlikte teknolojinin nasıl kullanılacağına dair seçimin, bireysel bir karar olarak kalması gerektiğini unutmamalıyız. Politika yapıcılar olarak, bu seçimi evrensel hale getirmek ve bireylerin teknolojiyi kendileri için en anlamlı şekilde kullanmalarına olanak tanıyan bir ortam sağlamaktan sorumluyuz. Veriye dayalı ve etkili politikalar oluşturmak için, bağlantı açığını doğru bir şekilde ölçmemiz ve izlememiz gerekmektedir. Türkiye, dijital açıdan kapsayıcı bir toplum oluşturmayı hedefliyor. Özellikle merkezlere uzak bölgelerde bağlantıyı genişletiyor ve elektronik iletişim altyapımızı geliştiriyoruz. Sabit ve mobil geniş bant ağları kurarak yüksek hızlı, güvenli ve uygun fiyatlı internet sunuyoruz. Türkiye, şu anda G20 üyeleri arasında en uygun fiyatlı internet sağlayan ikinci ülke konumundadır."

Kacır, son 1 yıl içinde, 40 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, Gazze'de 2 milyondan fazla insanın zorla yerinden edildiğini belirterek, "Filistin'de devam eden felaket ve Filistinlilere yönelik zulüm, teknolojik gelişmelerin insanı insan yapan temel etik değerlerle yönlendirilmemesi halinde, insanlık için felaketler yaratabileceğinin bir başka kanıtıdır. G20 üye devletleri olarak, insan haklarını koruma, gizliliği ve mahremiyeti temin etme ve dijital kapsayıcılığı ilerletme gibi temel hedefler etrafında birleşmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- YAPAY ZEKADA KAPSAYICI YAKLAŞIM



Yapay zekanın, sanayi devrimine kıyasla dahi, dünyayı çok daha fazla değiştirme potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Kacır, şeffaf, etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilip kullanıldığında bunun kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma ile ekonomik büyümenin katalizörü olabileceğini söyledi.

TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsünde yürütülen projelerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin kapsayıcı yaklaşımı yansıttığını hatırlatan Kacır, şöyle devam etti:



"STK'ler de dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların katkıları ve uluslararası kuruluşların yapay zeka politikalarının temel unsurları, Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hazırlanırken dikkate alınmıştır. Türkiye, yapay zekanın kamu yararına kullanılması ve yapay zekanın faydalarının adil bir düzende herkesin istifade edebileceği şekilde dağıtılmasını sağlamaya kararlıdır. Bu anlayış, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinin de faydasına olan bir anlayıştır."

Kacır, yapay zekanın sağladığı faydaların tüm insanlığın kullanımına sunulmadığında, eşitsizlik ve farklılıkları daha da derinleştireceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Gazze'deki zulüm, teknolojik gücün etik ilkeler doğrultusunda kullanılmadığında, insanlık için nasıl bir yıkıma yol açabileceğini açıkça göstermektedir. Ülkeler arasındaki dijital uçurum daha fazla genişlememeli. Yapay zekanın bazı şirketlerin haksız ve manipülatif pazarlar oluşturan olumsuz davranışlarının daha da yaygınlaşmasını önleyecek şekilde demokratikleşmesi küresel etik değerlerin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. G20 üye devletleri olarak bazı dijital şirketlerin dünyadaki hükümetlerin yasama egemenliğine müdahale eden, rastgele, öngörülemez ve gayri-şeffaf karar verme süreçleri aracılığıyla ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı eylemlerine karşı kararlılıkla durmalıyız. Türkiye, bir yandan mevcut eşitsizliklerin daha da derinleşmesini önlerken, diğer yandan dijital dönüşümün beraberinde getirdiği faydaların herkes için erişilebilir kılındığı bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edecektir."

- KACIR, İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ



Bakan Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Kacır, Brezilya İletişim Bakanı Juscelino Filho ile yaptığı görüşmede; iki ülke arasındaki alt yapı imkanları ve yatırımlar başta olmak üzere dijital şirketlerle olan ilişkiler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili işbirliği imkanlarını ele aldı. Brezilya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Luciana Santos ile görüşmesinde, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile Türk yatırımcıların ve müteahhitlerin Brezilya'da hükümet projelerinde yer almasının sağlanması ve bilişim teknolojileri konuları gündeme geldi.

Suudi Arabistan Dijital Devlet Kurumu Başkanı Ahmed Alsuwaiyan ile görüşmede, dijitalleşme, enerji ve girişimcilik sektörlerinde ortak çalışmanın önemi vurgulanırken, Türkiye'deki yapay zeka ekosistemi ve iki ülke arasındaki işbirliği olanakları, doğal dil işlemede Türkçe ve Arapça'nın birlikte çalışma olanaklarıyla otonom sürüş sistemleri konuları değerlendirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti İletişim ve Dijital Teknolojiler Bakanı Mmoba Solomon Malatsi ile görüşmede ise Türkiye-Güney Afrika 2. Bilim ve Teknoloji Ortak Komitesi tarihinin netleştirilmesi, TÜBİTAK ve NRF arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Dijitalleşme Konusunda Özel Yetkili Büyükelçi Nathaniel Fick'i kabulünde, 5G yatırımları ve iki ülke arasındaki olası işbirlikleri ile yapay zeka şirketlerinin AR-GE yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kacır, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri Doreen Bogdan Martin'i de kabul etti.

- BAKANLAR BİLDİRİSİ YAYINLANDI



Toplantı sonunda, herkes için internet bağlantısı ve erişimi sağlamak, dijital devlet hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak, doğru ve güvenilir bilgiyi temin ederek dezenformasyonla mücadele etmek ve yapay zekanın faydalarının ülkeler arasında eşit dağılımını sağlamak üzere G20 üyelerinin birlikte çalışacağını taahhüt eden bir Bakanlar Bildirisi yayınlandı.