Bakan Kacır: Yeni Yatırım Teşvik Sistemi'miz 2030 yılı sonuna dek geçerli olacak

OzUBEX Projesi Sanayi Dönüşüm Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Kacır, yaklaşık 10 milyon avroluk yatırımla hayata geçen merkezin, ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Küresel ekonominin tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve teknolojideki rekabetin her geçen gün ivme kazandığı bir dönemden geçtiklerini söyleyen Kacır, yeni dönemde rekabetçi, sürdürülebilir ve yenilikçi üretim altyapısına sahip ülkelerin kalkınma yarışında öne çıktığını belirtti.

Kacır, AR-GE ve inovasyon kapasitesini artıran, nitelikli insan kaynağına yatırım yapan, sanayi alanlarını planlı şekilde büyüten ülkelerin küresel değer zincirlerinde güçlü konum elde ettiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 22 yılda hayata geçirdiğimiz politikalarla, inşa ettiğimiz araştırma ve inovasyon ekosistemi, planlı sanayi alanlarımız ve nitelikli insan kaynağımızla ülkemizi küresel üretim üsleri arasına taşıdık." ifadesini kullandı.

Bu dönemde sanayi sektöründe çalışan sayısını 3,9 milyondan 6,7 milyona çıkardıklarına dikkati çeken Kacır, imalat sanayisi katma değerinde dünya genelindeki payı ikiye katladıklarını bildirdi.

Kacır, pandemi sonrası küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümü de ülke adına fırsata çevirmeyi başardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gelişmiş altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel pazarlarda önemli rekabet üstünlüğü elde ettik. Türkiye artık Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta, en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Hızlı, esnek ve katma değer odaklı üretimiyle pek çok sektörde Avrupa değer zincirlerinin başat aktörüdür."

Küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin, globalleşmenin zıt istikametinde esen rüzgarların, yükselen gümrük duvarlarının yepyeni bir döneme girildiğini gösterdiğine değinen Kacır, bu dönemin Türkiye'nin üretim altyapısını koruduğu ve yeni yatırımlarla genişlettiği bir dönem olmasını istediklerini dile getirdi.

- "YENİ TEŞVİK SİSTEMİ'YLE YATIRIMLARI HIZLANDIRMAK ÜZERE FİNANSMAN DESTEKLERİ SAĞLAYACAĞIZ"

Kacır, bu amaçla hazırladıkları yeni Yatırım Teşvik Sistemi'nin bugün Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yeni Teşvik Sistemi'yle yatırımları hızlandırmak üzere finansman destekleri sağlayacağız." diye konuştu.

Yatırım kredilerinde 11,5 ila 18,4 puan faiz/kar payı desteğiyle yatırım tutarının yüzde 20'sine ve 240 milyon liraya varan teşvikler sunacaklarından bahseden Kacır, "Yatırımcının finansman yükü azalacak, yatırım iştahı artacak. Yeni Teşvik Sistemi daha seçici ve odaklı olacak." dedi.

Kacır, en güçlü destekleri, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi programında sunacaklarını belirterek, "Teknolojik Hamle kapsamındaki yüksek katma değerli yatırımlara, Yerel Kalkınma Hamlesi'yle her şehre özgü 4 yatırım konusuna ve Stratejik Hamle ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlarla dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi'ndeki yatırımlar için öz kaynakla gerçekleştirilecek makine alımlarına, makine bedelinin yüzde 25'ine, yatırım tutarının yüzde 15'ine ve 240 milyon liraya kadar nakdi destek sunacaklarını söyleyen Kacır, şunları kaydetti:

"Yeni Teşvik Sistemi'nde, yatırıma katkı olarak sunduğumuz Kurumlar Vergisi indirimi, yatırım tutarının yüzde 20'si ila yüzde 50'si olacak. Güncellediğimiz Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacağız. İstihdam teşviklerini daha yüksek limitlerde ve daha uzun sürelerde sunacağız.

6. Bölge illeri, depremden çok yoğun etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri Programı'ndaki iller en yoğun istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralardaki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl hükümetimiz karşılayacak. İl merkezlerinden ciddi düzeyde daha az gelişmiş olan 289 ilçeye bir ileri bölge teşviki sunarak, kalkınma ve refahı tüm ülkeye daha hızlı yayacağız."

- "YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ'MİZ 2030 YILI SONUNA DEK GEÇERLİ OLACAK"

Kacır, kapasite fazlası olan sektörlerde verimli olmayacak yatırımları Teşvik Sistemi'nden çıkardıklarını belirterek, burada desteklenecek yatırımların "Hedef Sektörler" başlığında adreslendiğini dile getirdi.

Programlarda tanımlanmamış sektörler ve ürün gruplarına yönelik yatırımları teşvik etmeyeceklerini dile getiren Kacır, "Genel Teşvik Sistemi'ni sonlandırdık. Böylelikle Teşvik Sistemi'ne dahil etmediğimiz sektörlere ve ürünlere yönelik yatırımlarda kullanılan makine ve teçhizatın gümrük vergisi muafiyetini kaldırdık. Yerli makine üreticilerimizi koruduk." bilgisini paylaştı.

Kacır, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlara OSB'lerde oluşturulan rezerv alanlarda, uygun koşullarda yer tahsis edileceğini kaydetti.

1. Bölge'deki makinelerin 4, 5 ve 6. Bölge'ye taşınmasıyla gerçekleşen yatırımlar için taşındıkları bölgedeki istihdam teşviklerini uygulayacaklarını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Böylelikle sanayi tesislerinin özellikle Marmara Bölgesi'nden Anadolu şehirlerine taşınmasını sağlayacağız. OSB'lerde ve endüstri bölgelerinde gerçekleşen yatırımlara bir üst bölge illerinde uyguladığımız daha ileri teşvikleri sunarak planlı sanayileşmeyi destekleyeceğiz. Yeni Yatırım Teşvik Sistemi'miz 2030 yılı sonuna dek geçerli olacak. Müjde niteliğinde birçok detay barındıran yeni Teşvik Sistemi'mizin, yatırım yapan, istihdam sağlayan, değer üreten iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

- AR-GE VE KALİTE ODAKLI ÜRETİM

Kacır, son 22 yılda üretimini 6,7 milyondan 32 milyona çıkaran beyaz eşya sanayisinin kalkınma yolculuğunun simge sektörleri arasında yer aldığına işaret etti.

Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi olduğunu belirten Kacır, "Yüksek kalite standartlarını, tasarım ve mühendislik gücüyle birleştiren ürünleriyle sektörümüz 150'den fazla ülkede, milyonlarca haneye ülkemiz sanayisinin yenilikçi ruhunu, AR-GE ve kalite odaklı üretim yaklaşımını taşıyor. 'Türk Malı' damgasının dünya genelinde güvenin, konforun ve çağdaş yaşamın simgesi haline gelmesinde öncü rol üstleniyor." diye konuştu.

Kacır, Bakanlık olarak doğrudan 60 bin, dolaylı 600 bin vatandaşa istihdam sağlayan beyaz eşya sanayisinin küresel rekabet gücünü pekiştirmek amacıyla teknolojik dönüşüm trendlerini, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve sektörün uluslararası yönelimlerini büyük dikkatle takip ettiklerini dile getirdi.

İhracat kabiliyetlerini artıracak, rekabetçiliğini yükseltecek tüm enstrümanları ve programları süratle devreye aldıklarını aktaran Kacır, "Değişen yaşam biçimleri, hızlanan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm, beyaz eşya sektörünü küresel ölçekte kapsamlı ve çok katmanlı bir dönüşümün eşiğine getiriyor." ifadesini kullandı.

Beyaz eşya sektörünün yüksek teknolojili üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı, güçlü mühendislik kapasitesi ve AR-GE yetkinlikleriyle bu dönüşümü fırsata çevirecek kabiliyete sahip olduğunu belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönüşümün sürdürülebilir şekilde derinleşmesi için yan sanayinin de ana sanayi kadar dijital teknolojilere uyum sağlaması çok önemli. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ve Avrupa Birliği destekli, Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen OzUBEX Dijital Dönüşüm Merkezi, özellikle beyaz eşya değer zincirindeki KOBİ'lerimizin dijital yetkinliklerini geliştirme yolunda kritik destek altyapısı sunuyor. 1000 metrekare kapalı alana sahip gerçek üretim ortamında müteşebbislerimiz, mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz, geliştirdikleri ürünleri test etme ve iyileştirme imkanı bulacak."

- "KÜRESEL REKABETÇİLİĞE ÇOK ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK"

Kacır, model fabrika olarak nitelendirilebilecek olan bu merkezde üretim süreçlerini dijital teknolojilerle iyileştirme, verimlilik artırma, enerji kullanımını optimize etme ve kaliteyi artırma fırsatı elde edileceğini belirtti.

Dijital olgunluk, otomasyon yeterlilik ve IoT yeterlilik değerlendirmeleriyle öğren-dönüş programı gibi dijital dönüşüme yönelik pek çok hizmetin bu merkezde müteşebbislere sunulacağını söyleyen Kacır, "Bu merkezin başta KOBİ'lerimiz olmak üzere beyaz eşya sanayimizin dijital dönüşüm kapasitesini güçlendireceğine, verimliliğini artıracağına ve küresel rekabetçiliğine çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Kacır'a konuşmasının ardından Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan tarafından plaket takdim edildi.

Üniversitede öğrencilerin geliştirdiği ürünleri inceleyen Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan İstanbul Kalkınma Ajansınca desteklenen "Katmanlı İmalat Alaşımları Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin (KİMTAL) açılışını da gerçekleştirdi.