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Ekonomi

Market fiyatları için yeni dönem: Bakan Kacır duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, vatandaşların zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görerek karşılaştırma yapabilecekleri 'http://marketfiyati.org.tr' internet sitesini vatandaşların erişimine açtıklarını bildirdi.

AA11 Şubat 2025 Salı 11:21 - Güncelleme:
Market fiyatları için yeni dönem: Bakan Kacır duyurdu
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Kacır, sosyal medya hesabından, "http://marketfiyati.org.tr" internet sitesinin erişime açıldığını duyurdu.

Söz konusu internet sitesinin kullanımına ilişkin bilgi veren Kacır, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

- 7 MARKETİN TÜM FİYAT VERİLERİ TÜBİTAK BİLGEM SİSTEMİNE ALINDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da internet sitesiyle, meyve, sebze, et, tavuk, balık ve içecek gibi temel gıda ile temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin aralarında yer aldığı birçok ürünün fiyatının anlık karşılaştırılabileceği ve vatandaşın kazançlı çıkacağı aktarıldı.

Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verilerinin TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) sistemlerine aktarıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Migros, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK yer alıyor. TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi. Bu yöntemle temizlenen veriler, Cimri Market ve Market Tamam uygulamaları ile paylaşılarak anlık yayınlanıyor. Ayrıca Market Fiyatı mobil uygulaması da yakında erişime açılacak."

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır
  • Mehmet Fatih Kacır

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