Bakan Kacır'dan Togg açıklaması: Oyunu kurallarına göre oynuyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kacır, AK Parti Gençlik Kollarının "Eser Buluşmaları" programı kapsamında Gemlik'te Togg Teknoloji Kampüsü'nde gençlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin milli otomobil heyecanının bir parçası ve paydaşı olmanın ömür boyu gururunu yaşayacağını aktaran Kacır, "Togg hem bir otomobil hem bir akıllı cihaz. Elektrikli, akıllı bir otomobil olarak yollara çıktı. Bu yönüyle aslında küresel düzeyde teknolojinin en ileri uygulamalarının kullanıcılarla buluşturulduğu bir platform olarak dünyaya sunuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Türkiye'de otomobil sayısının son 20-22 yılda 5 katına çıktığına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız iş başına geldiği dönemde Türkiye'de üretilen otomobil sayısının yılda yaklaşık 300 binlerde olduğunu görüyoruz. Türkiye'de 2024'te 1,5 milyona yakın otomobil üretildi. Çok sayıda küresel marka Türkiye'de otomobil üretmeye devam ediyor. Onların etrafında 100'den fazla tedarikçi var. O 100'den fazla tedarikçinin etrafında da yüzlerce alt tedarikçi var. Türkiye aslında bu dönemde dev bir otomotiv sanayini de inşa etmiş oldu." ifadesini kullandı.

- "TOGG'UN TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN SAHİPLENİLDİĞİNİ BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE GÖRDÜK"

Togg'a ilişkin 2018'de başlayan çalışmanın, Aralık 2019'da ilk araçların kamuoyuna tanıtılmasıyla yankı bulduğunu anlatan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"O günlerde yaptığımız kamuoyu araştırmalarında yüzde 90'ın, yüzde 95'in üzerinde bir beğeniyle Togg araçlarının Türk milleti tarafından sahiplenildiğini büyük bir memnuniyetle gördük. Bu başarıda bizim küçük de olsa bir payımız vardır ama payın büyüğü şüphesiz sizler gibi Türkiye'nin üniversitelerinde yetişmiş, mühendislik fakültelerinde veya diğer alanlarda eğitim görmüş, bu milli hedef doğrultusunda inançla bu yolda çalışmış çok kıymetli mühendislerimizin, teknisyenlerimize aittir."

- "TOGG'DA TESLİMAT SAYISI 65 BİNİ AŞTI"

Kacır, teslimatların Nisan 2023'te başladığını, 26 ay içinde 65 bini aştığını, bunun da bir başarı hikayesi olduğunu aktardı. Togg'un Türkiye pazarında lider olduğuna işaret eden Kacır, dünyanın en büyüğü markaların ülkede otomobil sattığını, bu rekabetin içinde Togg'un kullanıcının beğenisini kazandığını anlattı.

Proje için yüzlerce mühendis çalıştığını ve onların temel çalışma alanının yapay zeka ve otonom araç teknolojileri olduğunu belirten Kacır, "Biz sadece bugünün yarışına değil, geleceğin yarışlarına hazırlanarak Togg yolculuğunu sürdüreceğiz. Bütün bunlar yeni nesil teknoloji yarışında olmazsa olmaz kurallar. Togg oyunu kurallarına göre oynayan ve oyun kurucu olma iddiası taşıyan bir marka." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'deki teknoparklar ile AR-GE ve tasarım merkezlerinde görev alan firmalardan önemli kısmının, otomotiv sanayinde ve mobilite teknolojilerinde çalışan merkezler olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bütün bu merkezler gençler için önemli fırsatlar sunuyor. Ama Togg'un en ayrıcalıklı tarafı, Türkiye'de geliştirme, üretme iddiasıyla pek çok AR-GE merkezinden ayrışıyor. Togg çok önemli patentler geliştiren bir AR-GE merkezine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRK GENÇLİĞİNE GÖREV DÜŞECEK"

Gençlerin heyecanının en büyük güçlerini olduğunu belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bu projeler Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla doğdu ve onun iddiasıyla bugünlere geldi. Ama bugünden sonrasında Türk gençliğine çok büyük bir görev düşecek. Togg muazzam bir yarışın içinde. Bir yandan Türkiye'de adım adım yoluna devam ediyor. Bir yandan T10F modeliyle yarışta yeni bir oyuncuyu daha devreye sokmaya hazırlanıyor. Ama bunun da ötesinde artık ihracat pazarlarına hazırlanıyor. Tüm bu yolculukta yenilikçi teknoloji yarışında gençlerin aklına, fikrine, Türk gençliğinin heyecanına, inancına her daim daha fazla ihtiyacımız olacak."

Programın ardından Kacır, gençlerle Türkiye'nin milli otomobilinin üretildiği alanları gezdi, ardından da TOGG'un yeni modeli T10F'nin deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Etkinlikte Bakan Kacır'a AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da eşlik etti.