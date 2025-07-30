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Ekonomi

Bakan Kacır'dan yeni sanayi yatırımları vurgusu: Ciddi bir gayret içerisindeyiz

Çorum'da temaslarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Son dönemde yeni sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi bir gayret içerisindeyiz' dedi.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan yeni sanayi yatırımları vurgusu: Ciddi bir gayret içerisindeyiz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi programa katılmak için Çorum'u ziyaret etti. İlk olarak Sungurlu ilçesindeki savunma sanayisi alanında üretim yapan tesisleri ziyaret eden Bakan Kacır, daha sonra Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Kacır, Çorum'daki ziyaretleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Daha sonra Vali Çalgan'ı makamında ziyaret eden Bakan Kacır, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

"ÇOK CİDDİ BİR GAYRET İÇERİSİNDEYİZ"

Anadolu'da yapılması planlanan sanayi yatırımlarıyla ilgili konuşan Bakan Kacır, "Sabah saatlerinden itibaren Anadolu'nun merkezi Çorum'dayız. Sungurlu'daki Türk savunma sanayinin önemli merkezlerini ziyaret ettik. Buradaki tesisler bizim için çok önemli. Mühimmat konusunda Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, savunma sanayimizi geliştirmeye dönük altyapılar. Bu altyapıları yerinde görmüş hem de bunların gelişmesine yönelik planları yatırımcılarımızla değerlendirmiş olduk. Şimdi Çorum merkezdeyiz. AK Parti ve Milliyeti Hareket Partisi il başkanlıklarını ziyaret edeceğiz. Sonrasında sanayicilerimiz ve girişimcilerimizle bir araya geleceğiz. Son dönemde yeni sanayi yatırımlarının Anadolu şehirlerinde yapılması adına çok ciddi bir gayret içerisindeyiz. Her bir şehrimizde dört yatırım konusunda, Türkiye'de en ileri düzeyde yatırım teşviklerini sunarak Anadolu şehirlerinin yeniden yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi olması adına yerel kalkınma hamlesi programını sürdürüyoruz. Çorum'da yine yatırımcılarımız, girişimcilerimizle bu hedeflerimizi istişare edeceğiz. İnşallah sanayi alt yapıları, organize sanayi bölgeleriyle önümüzdeki dönemde hızla tamamlanacak demir yolu yatırımlarıyla Çorum'un üretimde, istihdamda, üretimde büyümesi için hep birlikte yoğun bir gayret içerisinde olacağız" dedi.

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