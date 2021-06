Bakan Karaismailoğlu: 2023'te demiryolu ağını 16 bin 775 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz

AA 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:34 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 13:34

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile hızlı trenle geldikleri Yozgat'ta, Sorgun Hızlı Tren İstasyonu'nda incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu , demiryollarının ekonomik ve stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Demiryolunun, güvenli ve konforlu olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, son 19 yıldır bu alanda önemli yatırımların yapıldığını ifade etti.

"Çin'den Avrupa'ya hakim olan demir İpek Yolu'na hakim bir ülkeyiz." değerlendirmesinde bulunan Karaismailoğlu, demiryollarının yük ve insan taşımacılığında daha yaygın kullanımını sağlamak üzere milli seferberlik ilan edildiğini belirtti.



Karaismailoğlu, 1213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı inşa edildiğini, konvansiyonel hat uzunluğunun 11 bin 590 kilometreye yükseltildiğini kaydetti.

Tüm hatların rehabilite edildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Toplam demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkarttık. Hızlı tren işletmesi bakımından dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı olduk. 2020'de bu çalışmaları bir üst safhaya çıkararak demiryolu reformunu başlattık. 2023'te demiryolu yatırımlarını yüzde 60'a, demiryolu ağını da 16 bin 775 kilometreye çıkarmayı hedefledik. Demiryolu modernizasyonu için yerli ve milli teknolojileri üretmek için çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Ankara-Sivas arası seyahat süresinin, projenin tamamlanmasıyla 12 saatten ilk etapta 4 saate, daha sonra da 2 saate ineceğini vurguladı.

Çalışmalarına başlanan Yozgat Yüksek Hızlı Tren Garı'nın bu yazdan itibaren hizmete gireceğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İnsan, yük ve veri ulaştırmada geleceğin Türkiyesi'nin altyapısını tamamlamaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Yaptığımız her yol ülkemizi her köşesinde dünya ile bağlarken küresel ticaretteki iddiamızı da artırıyoruz. Sanayicimizin işini büyütüyor, turizmcimizin önünü açıyor, çiftçimize ürününü dünya pazarında satabilme vizyonu kazandırıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlerken işte bu altyapı en büyük dayanaklarımızdan biri olacak. Bölgesel kalkınma sayesinde her bir ilimiz güçlü bir merkeze dönüşürken istihdam artacaktır. Hedeflediğimiz bütünsel kalkınmaya hep beraber ulaşacağız."

Açıklaması sorasında bir vatandaşın, Yozgat'taki tren istasyonunun ne zaman açılacağı sorusuna Karaismailoğlu, "En geç temmuz ayı içinde tamamen açılacak. Daha önce de olabilir." karşılığını verdi.