Bakan Karaismailoğlu: 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelindi
Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibariyle “turkishsouq.com” platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir.
06 Nisan 2021 Salı 11:20 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 11:20
Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibariyle "turkishsouq.com" platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir.