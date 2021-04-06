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  • Bakan Karaismailoğlu: 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelindi
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelindi

Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibariyle “turkishsouq.com” platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir.

06 Nisan 2021 Salı 11:20 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 11:20
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Bakan Karaismailoğlu: Bugün itibariyle "turkishsouq.com" platformu üzerinden İngiltere'den İtalya'ya, İsveç'ten Portekiz'e, Rusya'dan Avustralya'ya, Kanada'dan Brezilya'ya kadar 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelinmiştir.

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