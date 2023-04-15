Bakan Karaismailoğlu açıkladı: 350 km hız yapacak! Kadıköy ile Ankara arası 80 dakika sürecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'te katıldığı programda günceme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İMECE UYDUSU

"Bunlar gurur verici şeyler. Uydu alanında dünyanın yüzde 30'una hizmet veriyoruz. Konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. Türkiye her zaman seviye atlayarak devam ediyor. Bunlar bize teknolojik anlamda çok büyük faydalar sağlıyor. Bunlar ticari olarak da dünya pazarlarında Türkiye'nin gücünü gösteriyor.

Uzaktan erişimin bu kadar önemli olduğu bir dönemde bunlar tüm süreçleri olumlu etkileyecek. Türsat 6A ile kendi uydusu ile uzayda temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacak Türkiye.

DEPREMİN OLDUĞU İLLER HAKKINDA

110 bin kilometre karelik bir alanı etkileyen bir deprem yaşadık. Depremzedelerimiz önemli bir kısmı konteynerlerde yaşıyor. Şehirlerimizdeki ticari hareketlilik çok hızlı bir şekilde artıyor.

Bölgedeki elimizi hiçbir zaman ayırmadan devam ediyoruz. Enkaz kaldırma işlerinde sona doğru yaklaştık. Bir an önce konteyner ,ve prefabrik kentlerimizi üretiyoruz. Konteyner ve prefabrik kentler için alt yapı ve imalatı yapıyorsunuz. Buradaki yapılan mücadeleyi vatandaşımız çok yakından takip ediyor. Bu zor süreci hep birlikte atlatacağız. Biz depremden dakikalar sonra bütün alanlara ulaştık.

Depremin ardından Adıyaman'daydık. Havalimanına ulaştığımda AFAD'ın ekipleriyle bölgeye gittik süreci yönettik. Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları bitmek üzere. Bu şehirlerin yeniden imarı için de çalışılıyor.

KARAYOLLARINDA BİR AKSAKLIK VAR MI?

Ne deprem bölgesinde nede diğer bölgelerde her hangi bir aksaklık yok. Depremin ilk gününde etkilenen bölgelerde yolları yeniden faaliyete geçirdik. Kar buz ve tipi nedeniyle bazı aksaklıklar yaşadık. Biz projelerimizi yerine ve zeminine uygun yapıyoruz.

İSTANBUL'DA YOLLAR DEPREME HAZIR MI?

Biz İstanbul'da da hazırız. Yaptığımız tüm yatırımların arkasındayız. Tüm yaptığımız yollara kefiliz. İnşallah böyle bir afetlerle karşılaşmayız ama yaptığımız yollar sapasağlam ayakta kalır. Ulaştırma yatırımlarını bir defa yapıyorsunuz ama uzun yıllar kullanıyorsunuz. FSM'nin halatlarını değiştiriyoruz, aynı şeyi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yapıyoruz. Köprülerimiz depremde güvenli durumda diyebiliriz. Bunlar mühendislik dehası. Bilim ve teknolojiyle çalışıyoruz. Çanakkale'de 280 km saatlik rüzgar yükünü kaldıracak dirençli bir yapı var. Bunlar dimdik ayakta kalacak projeler.

"500 MİLYON LİRALIK YATIRIM HEBA EDİLDİ"

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çok önemli bir konu. Mutlaka vatandaşımızın çok daha duyarlı olması lazım. Yapıların yenilenmesi gerekiyor. Bunlar tabii ulaşıma da yansır. İBB'nin üzerine çok önemli sorumluluk düşüyor. Bunlar çalıştay düzenleyerek çözülmez. Yatırımlarda hiçbir ilerleme olmuyor. İBB 2019 Haziran'ından beri bir çivi çakılmadı. Metrolar için söylüyorum bunu. Niçin göreve geldiniz o zaman? Belediyenin yapması gereken metroyu biz yaptık. Seçimden bu tarafa 4 yıl geçmiş, bir projenin yüzde 5'i yapılmış. İBB'nin bütçesi bunları yapmaya muktedirdir. Böyle bir hizmet olabilir mi? Sonunda vatandaşımız sandıkta cevabını verecek. Bu metrolar yapıldığında vatandaşın yaşam kalitesi artacak. Konuşmaya gelince herkesten fazla konuşuyorlar.

"VATANDAŞIMIZ YAPILMAYAN İŞLERİN HESABINI 14 MAYIS'TA SORACAKTIR"

İstanbul'a en uygun ulaşım yatırımı tünellerdir. Kağıthane'deki tünelden günde 60 bin araç geçiyor. Dolmabahçe Levazım Tüneli duyarsız yönetim gelince durduruldu. 500 milyon liralık yatırım heba edildi.

Sarıyer-Kilyos tünelinin imalatına başladık. 2 buçuk yılda bitecek. İBB yönetimiyle bir arpa yol yürüyemeyiz. Vatandaşımız yapılmayan işlerin hesabını 14 Mayıs'ta soracaktır.

'26 NİSAN'DA ANKARA- SİVAS HATTI AÇILIR"

Dünyanın mega projelerinden biri. 26 Nisan'da Ankara- Sivas hattı açılır. Ankara- Sivas arası 2 saate düşecek. 250 kilometre hızla gidecek. Böylece Ankara aktarmalı, İstanbul-Sivas arası 6 saate düşecek.

HAYDARPAŞA GARI'NDA SON DURUMU NE?



Hem gar hem de müze olarak kullanılacak. Farklı fonksiyonlardaki müzelerle birlikte İstanbulluların hizmetinde olacak.

SÜPER HIZLI TREN HAKKINDA



Süper hızlı tren 350 km hız yapacak. Kadıköy'den Kızılay'a 80 dakika olacak.