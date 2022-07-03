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Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurmuştu. Söz konusu karar sonrası açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?' sorusuna cevap verdi.

3 Temmuz 2022 Pazar 07:50 - Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı TRT haberde, Kurban Bayramı'nda devletin işlettiği köprü ve otoyolların bu bayramda da ücretsiz olacağını söyledi.

Böylece geçen bayramdaki gibi devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 9 Temmuz Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 12 Temmuz Salı saat 00.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Söz konusu karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Aynı zamanda devletin işlettiği toplu taşıma hizmetleri de bedava gerçekleştirilecek.

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