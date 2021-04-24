Bakan Karaismailoğlu: Dev yatırımlar ile Türkiye lojistik süper güç haline gelecek

AA 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 17:03

Bakan Karaismailoğlu, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada kesintisiz, güvenli ve konforlu trafik akışını tesis etmek amacıyla inşa edilen Kürtün Ayrım Kavşağı'nın açılış töreninde, "Ne mutlu bizlere ki Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan isabetli adımlar sayesinde son 19 yılda önemli aşamalar kaydetmiş, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme yolunda büyük bir mesafe almıştır." dedi.



Ulaşımın hemen her modunda hayata geçirilen dev projelerin Türkiye'yi dünya ticaretinin ana koridorlarında söz sahibi yaptığına ve lojistik bir süper güç haline getirdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, son 19 yılda ülkenin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde yatırımla sanayinin, tarımın ve turizmin desteklenerek bütünsel kalkınmanın hızlandırıldığını aktardı.

Karaismailoğlu, bundan böyle de ülkenin her bir yöresine yaptıkları yollar, köprüler, tren yolları, havaalanları ve limanlarla ülke ekonomisine katma değer sağlayarak, yollarına devam edeceklerini söyledi.

Halka hizmeti her zaman günü birlik siyasi çekişmelerin üzerinde tutan hükümetlerinin geleceğin Türkiye'sinin inşasına odaklandığını, bunu da milletin çok iyi bildiğini belirten Karaismailoğlu, bu süreçte yaptıkları yatırımlar arasında en büyük ağırlığı kara yollarına verdiklerini aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, ülkeyi dünya standartlarında kara yolları ile kuşattıklarını ve baştan başa kesintisiz, konforlu, güvenli seyahati temin ettiklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağı ile sadece 6 il birbirine bağlıyken bugün bölünmüş yol ağını 28 bin 204 kilometreye ulaştırarak illerin birbiri ile bağlantısını sağladıklarını vurguladı.

Ülke genelindeki 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 602 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu 703 kilometreye ulaştırdıklarını anımsatan Karaismailoğlu, 2023 yılına kadar ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, tünel uzunluğunu ise 650 kilometreye çıkaracaklarını ifade etti.

- GÜMÜŞHANE'DE 3 KARA YOLU PROJESİNİN MALİYETİ 2 MİLYAR 325 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Karaismailoğlu, Gümüşhane'nin de büyüme hızı, ekonomik hareketliliği ve coğrafi konumu itibarıyla her zaman öncelikleri olan şehirler arasında yer aldığını dile getirerek, Tarihi İpek Yolu güzergahında, Doğu Karadeniz'in iç kesimlere bağlantısında önemli bir kavşak olan Gümüşhane'ye son 19 yılda ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 257 milyon 682 bin liranın üzerinde kaynak aktardıklarını söyledi.

Gümüşhane'yi bölünmüş yollarla Erzincan, Trabzon ve Bayburt'a bağladıklarını, 2003 yılında ilde 1 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu ise 122 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Karaismailoğlu, 19 yılda Gümüşhane'de 183 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi, 2 tek tüp, 12 de çift tüp olmak üzere toplam 18 bin 179 metre uzunluğunda 14 tünel inşa ettiklerini, bunun yanı sıra yine uzunluğu 203 metrelik 8 köprüyü de kazandırdıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, bugün itibarıyla Gümüşhane'de devam eden 3 kara yolu projesinin toplam maliyetinin 2 milyar 325 milyon liranın üzerinde olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bu bölgede ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, kara yolu ağının iyileştirmesini yaparak bölgesel kalkınma ve ekonomik hareketlenmenin önünü her geçen gün biraz daha açacağız. Köstere Deresi ile Gümüşhane arasındaki 33,7 kilometrelik devlet yolu ile 11,3 kilometrelik Gümüşhane Şehir Geçişini çift şeritli bölünmüş yol haline getirerek 10 Ağustos 2018'de hizmete açmıştık. Bugün de Trabzon-Gümüşhane Yolu'nun Tirebolu-Torul Yolu ile kesiştiği noktada Kürtün Ayrım Kavşağı'nı tamamlayarak sizlerle birlikte hizmete açıyoruz. Ana yol, 2x290 metrelik aç-kapa tüneli içine alınmış ve Tirebolu-Torul Yolu'nda 1904 metre uzunluğunda çift tüplü Kürtün Tüneli'ni yaptık. Yolların, 2,9 kilometrelik kısmı Tirebolu Kürtün Yol ayrımı ve 1,2 kilometrelik Köstere Deresi-Gümüşhane aksında olmak üzere toplamda 4,1 kilometredir. Kürtün Ayrım Kavşağı'nın hizmete açılmasıyla Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız."

Proje ile aktif heyelan sahasında yer alan bölgede en az maliyetle güvenli bir şekilde geçişi mümkün kıldıklarının altını çizen Karaismailoğlu, ayrıca proje kapsamında yer alan Kürtün Tüneli ile de düşük standarttaki Tirebolu-Torul Yolu'nun keskin kurplara ve dik yamaçlara sahip kısmının çok daha güvenli bir şekilde geçileceğine işaret etti.

- "STRATEJİK ÇALIŞMALAR VE PROJELERİMİZ SAYESİNDE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZ GÜNLER YAKINDIR"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin çok önemli ve tarihi bir dönüm noktasında olduğunu vurgulayarak, "Artık gelişmiş ülkeler arasına girmek ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak yolunda koşar adım ilerlediğimiz bir döneme girdik. Tüm uğraşımız dünyada ve bölgede lojistik manada liderlik konumuna erişmek, ihracatçımızın önünü açarken dünya ticaretinin rotasını da Türkiye'ye çevirmek içindir. Çünkü bu bolluk ve bereket anlamına gelecektir. Yatırımlar ve istihdam artacak, paramız değerlenecek, ülkemiz dünyanın zenginliğinden daha büyük bir pay alacaktır." dedi.

Yaptıkları işlerin insanlara, gençlere daha iyi olanaklar sunacağını ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bunca yıldır durup dinlenmeden ve kararlılıkla yürüttüğümüz stratejik çalışmalar ve projelerimiz sayesinde hedeflerimize ulaşacağımız günler yakındır. İşte bu inançla, memleketin her köşesinde olduğu gibi Gümüşhane'de de mühendisinden işçisine, tedarikçisinden yüklenicisine kadar büyük bir ekip ile çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer ilgililerle kurdele keserek kavşağın açılışını yaptı.