Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:07 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:07

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı Tohma Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden gelerek Doğu ve Güneydoğu'ya açılan yolların kesişme noktası olan Malatya'ya bu güzel eserin kazandırılmasındaki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'yi baştan başa kuşatan ulaştırma ve haberleşme projelerimizle sadece bölgemizin değil dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldik. Yaptığımız her yol, her köprü, her tünel, her havaalanı, her liman inşa edildikleri noktada halkımıza iş oluyor, aş oluyor, bereket getiriyor. Tohma Köprüsü, gelişen ve büyüyen Malatya'mızın kalkınmasına ivme kazandıracak, bereketine bereket katacak." dedi.

Bugün ayrıca Malatya'da günün şartlarına uygun, kente yakışan Malatya Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın temelini atmanın mutluluğunu ve gurunu yaşadıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"'9 bin 625 metrekare olan mevcut havalimanı terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandırıyoruz. Laf değil, eser siyaseti yapan bir hükümet olarak daha nice iftihar edeceğimiz projelere imza atacağız. Tohma Köprüsü, 104 kilometrelik Malatya-Hekimhan Projesi kapsamındaki Malatya-Elbistan ayrımı-Yazıhan-Hekimhan-Kangal yolu üzerinde kuruludur. Tohma Köprümüz, 517,5 metre uzunluğunda, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi olan çelik kompozit ikiz kirişli bir köprüdür. İtme-sürme yöntemi ile yapılan köprümüzün kirişleri için tam 2 bin 700 ton çelik, 13 bin metreküp demirli beton ve 4 bin 500 ton betonarme demiri kullandık. Köprü imalatında, 146 bin metreküp yarma kazı yaptık. Bu proje ile Malatya-Hekimhan-Sivas arasında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmıştır. Tohma Köprüsü'nün yapılması ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut devlet yolunun ulaşım standardı yükselmiştir."

Söz konusu yol ve köprü ile Malatya'nın konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım ihtiyacı sağlanırken trafik kazalarının da azaldığını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Kamuoyuna açıklanan Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı'ndaki hedeflere uygun olarak canla başla çalışıyoruz. Bugün Malatya'ya yaptığımız Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü de bu amaca yönelik örnek bir eserdir. Ülkemizin imarındaki tarihi katkılarınız ve yurdun dört bir köşesinde bizlere verdiğiniz destekten dolayı, Bakanlığım ve Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Projede emek veren mühendisinden işçisine kadar bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tohma Köprüsü başta Malatya olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Bakan Karaismailoğlu, açılışın ardından beraberindeki heyet ile köprüden yürüyerek geçti.

Bakan Karaismailoğlu, Tohma Köprüsü'nün açılışından önce Malatya Kuzey Çevreyolu'nda incelemelerde bulundu, şantiye alanında çevre yolu yapımıyla ilgili brifing aldı.