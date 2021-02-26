Bakan Karaismailoğlu: Ekonomiye, istihdama büyük katkı verecektir

AA 26 Şubat 2021 Cuma 12:01 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 12:53

Bakan Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi.

Helikopterle liman sahasına gelen Karaismailoğlu'nu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gönen Süslü, Zonguldak AK Parti milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ve Polat Türkmen ile belediye başkanları, daire müdürleri ve limanda görev yapan yetkililer karşıladı.

Mühendislik öğrencilerinin ve çocukların çiçeklerle karşıladığı Karaismailoğlu, daha sonra yetkililerden Filyos Limanı'nda süren çalışmalara ilişkin brifing aldı.

- Bakan Karaismailoğlu AA muhabiri Ferdi Akıllı için başsağlığı diledi

Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, bugün Karadeniz'in güzel şehri, kara elmas diyarı, üretken, çalışkan Zonguldak'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahip olan Zonguldak'ta bulunmaktan ve Zonguldaklı hemşehrileriyle hasbihal etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

AA Zonguldak muhabiri Ferdi Akıllı'nın beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Merhuma Cenabıallah'tan rahmet, tüm yakınlarına, Anadolu Ajansına ve meslektaşlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

- "Filyos Limanı ülkemizin gurur projelerinden biri"

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi, kara, hava, demir ve deniz yollarıyla, haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, "Mavi Vatanımızda güçlenen hakimiyetimizin bir nişanesi olan Filyos Limanı da ülkemizin gurur projelerinden biri. Bugün, Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan 'Anadolu'da Genel Üretim Raporu'nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı yapım çalışmalarını yerinde incelemek için bir araya geldik. Bu projeyi de hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu. Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak dev bir lojistik merkez projesidir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Zonguldak'ın tarihin en eski çağlarından beri önemli bir ticaret merkezi ve liman kenti olduğuna işaret ederek, kentin taş kömürü çıkarılan maden ocakları ve önemli sanayi kuruluşu ERDEMİR ile de ülke için her daim vazgeçilmez bir merkez olduğunu dile getirdi.

- "Filyos Limanı büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak"

Tamamlandığında Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı olacak olan Filyos Limanı'nın, bu noktada Zonguldak'ı hak ettiği yere taşıyacağını ve bölgesel deniz ticaretinin merkezi yapacağın vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Filyos Limanı hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteynır elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak. Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek. Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak, tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak. Aynı zamanda Marmara limanları ve boğazların yükünü hafifletecek, hatta artan gemi trafiği nedeniyle boğazların karşı karşıya kaldığı tehdidi azaltacak."

- "Proje genelinde altyapı gerçekleşme oranı yüzde 99,5'e ulaştı"

Bakan Karaismailoğlu, şu an itibarıyla proje genelinde altyapı gerçekleşme oranının yüzde 99,5'e ulaştığını belirterek, "Limanımız, 14 metre derinliğindeki rıhtım ile 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileri ile 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet verecektir. Aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir." dedi.

Filyos Limanı'nın önemli bir misyonu daha üstleneceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Bizleri milletçe sevince boğan doğal gaz keşfinden sonra TPAO'nun Filyos Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğal gaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı yollarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı projesi ile 12 kilometre demir yolu ve 4,5 kilometre kara yolu inşa edeceğiz."

Karaismailoğlu, Mithatpaşa tünellerinin de bölge ulaşımının rahatlaması ve gelişmesi açısından önemli bir proje olduğunu dile getirerek, "Hem Filyos Limanı hem de Mithatpaşa tünelleri, Zonguldak'a vurulan iki mühür misali bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacaktır." dedi.

Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle milli bağımsızlık ve milli ekonomi ekseninde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bütünsel kalkınmayı tesis etmek, ülkeyi lojistik bir süper güç yapmak amacıyla projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, bütün bu işlerin, yarını bugünden kuran bir devlet aklının eseri olduğunu dile getirdi.

Son 30 yılda başta Avrupa olmak üzere deniz aşırı ülkelerde bulunan zenginlik merkezlerinin yavaş yavaş doğuya hareket ettiğinin görüldüğünü belirten Karaismailoğlu, "Yeni dönem, Anadolu coğrafyasının da içinde bulunduğu Avrupa-Asya-Afrika üçgeninin yükselişine sahne olacaktır. Bu bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemizi en kısa sürede bu bölgenin ticaretinde hakimiyet kuracağı bir uluslararası koridora dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, bu strateji doğrultusunda bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardıklarını söyledi.

- "Türkiye'yi Avrupa'nın 6, dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık"

Türkiye'yi Avrupa'nın 6, dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"26 havalimanı sayısını 56'ya yükselttik. Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Ankara-Niğde, İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara Otoyolları, Yüksek Hızlı Tren hattı projelerini tamamladık ve yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Aydın-Denizli Otoyolu gibi dev yatırımlarımız da hedeflerimizde ne kadar ciddi olduğumuzun en güzel örnekleri."

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile Çin'den Avrupa'ya hareket eden transit yükü Türkiye üzerine çekmeyi başardıklarını, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattıklarını kaydetti.

Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Bu hattı kullanarak Çin ve Rusya'ya birbiri ardına blok ihracat trenleri gönderiyoruz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek hedefi doğrultusunda kararlı adımlarımıza devam edeceğiz. Filyos Limanı'mızın yapımında emeği geçen ve projemizi bu aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum." dedi.