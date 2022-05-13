Bakan Karaismailoğlu tek tek açıkladı: Devreye girerse İstanbul'dan Çin'e kadar uzanacak

Bakan Karaismailoğlu, 14 Mayıs cumartesi günü açılacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda canlı yayınlanan bir programda Türkiye'ye kazandırılan projeler hakkında bilgiler verdi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Burada (Rize-Artvin Havalimanı) 100 milyon ton taş dolgu yapıldı. Yerin 27 metre derinliğinden itibaren deniz üzerinde 5 metreye kadar dolgu yapıldı. Terminal alanı 32 bin metrekare, diğer alanlarla birlikte 46 bin metrekare alan kullanımda. Son yılların en modern tesislerinden biri oldu. Yoktan böyle bir alan üretildi.

"20 YIL SONRA BELKİ YAPILABİLECEKTİ"

İhtiyaç analizleri doğrultusunda projeler ortaya çıkıyor. Parasal olarak biz bunu devlet bütçesiyle yapmaya kalksaydık bunu belki 20 yıl sonra yapar olurduk. Kuzey Marmara otoyolu da buna benzer ihtiyaç analizleri ile ortaya çıkmıştır. Kamu bütçesinden karşıladığımız projeler de projelerin gerekliliği ve onun getireceği ekonomik faydalar bunun belirleyici noktasıdır. 172 milyar dolarlık proje gerçekleştirdik. Bunun yüzde 20'sini ancak YİD ile gerçekleştirdik. Yüzde 80'i ise kamu bütçesi ile yapıldı.

"TÜRKİYE'NİN ACİL İHTİYAÇLARI YILLARCA ERTELENDİ"

Kamu bütçesinden 1. Boğaz Köprüsü yapıldı. Onu da eleştirenler bugün YİD modeli ile yapılan projelere de karşı çıkıyor. Bizim bütçemiz belli. Biz tüm projeleri kamu bütçesi ile yapamayız. 1. Boğaz Köprüsü kamu bütçesi ile yapıldı ancak Türkiye'nin yıllarca projeleri bu yüzden ertelendi. Bugün ise Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda bu projeleri hayata gerçekleştiriyoruz.

"DEVLETİN KAYBI 400 MİLYON DOLAR"

Çanakkale Köprüsü yapılmasan demek bir görüştür, ama bu proje yapılması gerekiyor. Devletin kaynaklarından 8 milyar dolar bu proje için kaç yılda ayrılacaktı. Bolu Dağı projesi en büyük örnektir. 17 yılda tamamlanan Bolu Dağı tünelinin 10 yıl gecikmesinin ülkeye maliyeti 400 milyon dolardır.

Çanakkale köprüsüne 250 arkadaşımız hizmet veriyor. 2.5 milyar dolarlık hizmetin geri dönüşü için çabasını sürdürüyor.

"KARAİSMAİLOĞLU'NDAN MÜTİAHHİTLERE AÇIK ÇAĞRI"

Yap İşlet Devret'te köprü ve karayolları için geçiş garantisi verilmesi konusunda muhalefet iddialarını tamamen yalana dayandırıyor. Bu projeleri sadece 5 firma değil, 30 firma iş yapıyor. Bu konuda birikimi olan tüm firmalar da ihaleye girsin. 37.5 milyar dolarlık projemiz var, donanımı olan ve uygun teklifi verecek firmalar gelsin teklif versinler. Biz maliyetleri belirlerken tüm işletme sürecini değerlendirirek rakam ortaya koyuyoruz. 12 yıl süreli bir işletme. Daha birinci yıl dolmadan bizi eleştirmeye başladılar. Bugün İstanbul Havalimanı en atıl arazide 10 milyar euroluk yatırım yapıldı. Devletin kasaından bir kuruş para çıkmadığı gibi, ilk yıl 22 milyon euroluk da devletin kasasına para aktarıldı.

"2024'DE GERİ DÖNÜŞ, 2030'DA GELİR, 2040'TA TAMAMEN ÖZ SERMAYE"

Biz karayollarına para ödüyoruz, ancak havalimanlarından akış başladı. 2024'de geri dönüşler başlayacak. 2030'dan itibaren de büyük gelir elde edecek. 2040'tan itibaren de bakanlık tüm projelerini kendi kaynağı ile yapacak hale gelecek.

Türkiye'nin 225 milyar dolarlık dış ticaret hacmi yapılan bu yatırımlarla mümkün oldu. Otoyollar ve bölünmüş yollarla trafik kazalarında yüzde 80'lik azalma yaşandı vatandaşa güven geldi, kalite ve hız geldi. Projeler ihtiyaç olduğu yerde gerçekleştiriliyor. Rize-Arvin Havalimanı 58. havalimanı. Önümüzde sayılı yapımı süren havalimanları kaldı. 61. havalimanı ile ihtiyaçların büyük bölümü karşılanmış olacak.

İSTANBUL KANALI'NI VAZGEÇİLMEZ KILAN NEDENLER

Kanal İstanbul öncesi dünyanın birçok yerinde kanal var. Süveyş Kanalı, Panama Kanalı ve diğer kanallar hep ihtiyaçtan ve gelir hesabıyla yapılmıştır. Süveyş Kanalı'nda bir günlük kayıp 10 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. Kanal İstanbul da bölgede çok büyük ekonomik gelişmelere yol açacak bir projedir. Vatandaşımıza hizmet konusunda bize yapılan eleştiri ve öneriler her zaman başımızın üstündedir. Ancak, üzerinde uzun süredir tartışılan ve projelerin tüm yönleri ile tartışıldığı bir proje için ısrarla ret kampanyasını da kabul etmenin anlamı yok. Zeytinburnu sahilinde onlarca yüzlerce gemi bekliyor. O gemiler rolantide durduğu sürece günlük 100 litre yakıt harcıyor. Boğazdaki bir gemi yangını yüzünden neler yaşadığımız unutulmadı. Karadeniz'de tüm ülkeler limanlarına yatırım yapıyor. 2050'de boğazdan 78 bin gemi geçmesi gerekiyor. Bunun hazırlıklarının bugünden yapılması gerekiyor.

ATATÜRK HAVALİMANI İLE İLGİLİ ÇARPICI DETAYLAR

Atatürk Havalimanı kapasitesini doldurmuştu. Şehrin göbeğinde kalmıştı. Uçaklar iniş için uzun sürede havada dolaşıyordu. Kuzey Güney ve diğer pistler yoğun nüfusun üstüne yağıyordu. Avrupa yakasında ilave bir havalimanı ihtiyacı olmuştu. Bu nedenle Atatürk Havalimanı bu nedenle devreden çıkarıldı. Ama havalimanı değerini kaybetmedi, buraya inmek isteyen uçaklara pist yoktu. Pistin bir ucuna acil durum hastanesi yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Millet Bahçesi yapılıcak, pistin bir ucu da acil durum iniş pisti olarak hizmet vermeye devam edecek. Havalimanının kaldırılmasıyla bölgede trafik yüzde 30 azaldı.

"PARA ALIYOR ANCAK PARA DA PROJE DE ORTADA YOK"

Yeraltı metro projelerde, büyükşehir ve bakanlık yarışıyormuş gibi algı var. Keşke yarışsa, o zaman vatandaş kazanır. Ancak var olanları dahi çalıştıramayan bir zihniyet var. Projesi, ödemeleri dahi ayarlanmış projeler maalesef gerçekleştirilemiyor. Belediyeye verilen ödenekler daha da fazla ancak karşılığında ne yatırım var ne de para var. Belediye meclisi borçlanma yetkisi veriyor, ancak borçlanma yapılıyor, ancak ne para var ne de projede ilerleme var. Biz bakanlık olarak 103 km metro yapıyoruz. Biz bu projelerin tamamını 2023'te bitiriyoruz. Biz İstanbul'u birilerinin keyfine bırakacak değiliz. Bizim muhatabımız İstanbulu yönetenler değil, vatandaşın mağdur edilmesini istemiyoruz. İstanbul Havalimanı metrosunu bakanlık işletecek.

EKONOMİDE YAŞANANLAR VE İSTANBUL'DAKİ TAKSİ SORUNU

Yatırımlar sürmesine karşın AK Parti'nin oy oranının önceki seçime göre düşük gözükmesinin nedeni sadece Türkiye ile ilgili değil. Pandemi nedeni ile dünyada 2 yıl gibi bir kayıp yaşandı. Vatandaşın sıkıntıda olduğunu biliyoruz. Biz sürekli vatandaşla iç içeyiz Vatandaş da sorunun çözümünün yine AK Parti'de olduğunu biliyor.

Bizim yaptığımız projeler sayesinde her yıl 750 bin ağaç dikmiş gibi çevresel etki sağlıyoruz. Biz gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde çevresel etkiyi de göz önüne alıyoruz. Kazaların azalması, emisyonun azalması da önemlidir. Çanakkale Köprüsü'nü yaparken de tarımsal alanlar ve çevresel etkileri minimumda tutmak için gayret gösterdik.

İstanbul'da 17 bin 500 taksi var. Taksi sayısı yeterli ancak, müşteri ile taksi sürücüsü arasında yaşanan sorunlar taksicilerin eğitimsizliği ve plansızlık yüzünden yaşanıyor. Günde 400 kilometre giden taksinin 250 km'si müşterili 150 kilometresi ise boşta gidiyor. Ortada bir fizibilete ve dijitalleşme yok. Sadece rant için yapılan işler de yürümüyor.

ANKARA SİVAS KONUSUNDA VATANDAŞ HAKLI

Hızlı trenleri saat başı yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Ankara Karaman hattını daha rantabl hale getireceğiz. Ankara Sivas hattının gecikmesinde vatandaş haklı. Ankara Kırıkkale arasındaki yapım sıkıntısı yüzünden proje uzadı. 2023'te bu zamana gelmeden İstanbul'dan Sivas'a vatandaşlarımızı hızlı trenle taşımış olacağız. Bununla birlikte, Ankara Bursa, Ankara-İzmir hatlarının yapımı ile birlikte Adana Gaziantep arasını da denizle buluşturacağız.

İSTANBUL İLE ÇİN BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Türkiye-Azerbaycan arasında Zengezur hattının devreye girmesiyle İstanbul'dan Çin'e kadar gidecek bir koridor devreye girmiş olacak. Bakü-Tiflis-Kars hattından gelen trenlerin Mersin'e indirilmesi için çalışmamız sürüyor. Afganistan'a yardımları tren üzerinden gerçekleştirdik. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde tren hattı ile yurt dışı ihracat 10 milyar tona ve 25 milyar tona çıkacak. Bunun için de projeleri aralıksız sürdürmek zorundayız.

2023 için bugün için vatandaşın yaşadığı sıkıntıları çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadrolarıdır. Seçime bu sıkıntılar çözülmüş olarak gireceğiz ve iktidarımız devam edecektir.