Bakan Karaismailoğlu: Türkiye lojistik süper güç olma konusunda iddialı

AA 31 Aralık 2021 Cuma 12:01 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 12:01

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dağları tünellerle, vadileri viyadüklerle aştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bir yıl içinde Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını uzaya gönderdiklerini söyledi.

"Lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz" diyen Karaismailoğlu, "Antalya Havalimanı Kapasite Arttırma İhalesi"ne gösterilen ilginin Türkiye ekonomisine güvenin göstergesi olduğunu bildirdi.

Kara yolları yatırımlarına dikkati çeken Karaismailoğlu, 2003'te 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 400 kilometrenin üzerine çıkardıkları bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, 2003 öncesi 50 kilometre olan toplam kara yolu tünel uzunluğunu yüzde 1164 artırarak 617 kilometreye çıkardıklarını, otoyol uzunluğunun da 3 bin 532 kilometreye ulaştığını dile getirdi.

- 2022'DE KÖPRÜ VE TÜNEL YATIRIMLARI SÜRECEK

"Asrın projeleri" arasında gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin tamamlanmasına az kaldığını anımsatan Karaismailoğlu, "Ülkemizin gurur projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de 2022 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

"Dağları tünellerle aşıyor, derin vadileri viyadüklerle geçiyoruz." diyen Karaismailoğlu, Kömürhan, Hasankeyf-2, Tohma, Zorava, Pirinkayalar köprülerinin de aralarında yer aldığı köprü ve viyadükleri hizmete aldıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, 2003-2021 yıllarında 600 kilometre uzunluğunda 382 tünel yaptıklarını, bugün itibarıyla tüm yollarda toplam 650 kilometre uzunluğunda 465 tünelin hizmet verdiğini belirterek, "2023'e kadar yol ağımızda toplam 720 kilometre uzunluğunda tüneli vatandaşımızın hizmetine açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "SEL BÖLGESİNDE REKOR SÜREDE KALICI KÖPRÜLERİ İNŞA ETTİK"

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 1 Ağustos'ta son yılların en büyük sel afetinin yaşandığını anımsatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşanan sel felaketinde, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta toplam 1228 kilometrelik yol ağımızın 115 kilometrelik bölümü hasar gördü. Üç ilimizde köprülerimiz yıkıldı, yollarımız hasara uğradı. Hasar gören köprülerimizin alternatiflerini 1-2 gün içinde açtık. Bölgedeki ulaşımın devamlılığı için yıkılan köprülerin yerine, 48 saat içinde prefabrik menfezlerle geçici köprüler inşa ettik. Mobil çelik köprülerle ulaşımı acilen sağladık. Selin ertesi gününden itibaren ulaşımı başlattık. Yıkılan köprülerin yerine kısa sürede kalıcı köprüleri inşa ettik. 52 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan Çatalzeytin Köprüsü'nün ardından Ayancık Terminal Köprüsü, Kumluca-2, Şevki Şentürk köprülerini de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk."

- "BİR YILDA İKİ UYDUYU UZAYA FIRLATTIK"

"Uzay vatan"da da yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, ocak ayında Türkiye'nin 5. Nesil ilk uydusu Türksat 5A'yı uzaya fırlattıklarını hatırlattı.

Türksat 5A'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete aldıklarını belirten Karaismailoğlu, aralık ayında da Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin başarıyla uzaya fırlatıldığını söyledi.

"Bir yılda iki uyduyu uzaya fırlattık." diyen Karaismailoğlu, Türksat 6A'nin ise test süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.

Karaismailoğlu, "Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmaları TUSAŞ'ta sürüyor. Türksat 6A'yı, 2023 yılında fırlatmayı planlıyoruz." dedi.

- "İSTANBUL'DA METRO ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 13'ü kent içi raylı sistemler, 5'i demir yolu, 20'si kıyı yapıları, 6'sı hava yolu ve haberleşme olmak üzere toplam 44 projenin yapımının devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından 312,2 kilometre kent içi raylı sistem işletmeye alınırken 7 farklı şehrimizde yürütülen 14 projede toplam 184,7 kilometre hattın ise yapım çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yapımı devam eden Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı Metrosu, İstanbul Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, İstanbul Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca-Bosna Bulvarı Metrosu ve İstanbul Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projelerinin 2022 ve 2023 yıllarında bitirilmesi hedefleniyor."

Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Ankara-Konya YHT'nin vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Demir Yolu Projesi, Ankara–Afyon-Uşak-İzmir Hızlı Tren Demir Yolu Projesi, Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Demir Yolu Projesi, Halkalı-Ispartakule Arası Demir Yolu Projesi devam ediyor. Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Demir Yolu ve Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu projelerinin ihaleleri yapıldı." diye konuştu.

- "DEMİR YOLU UZUNLUĞUMUZU 12 BİN 803 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Demir yollarının yatırımlardaki payının arttığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizi yeniden demir ağlarla örme hedefi kapsamında demir yolu uzunluğumuzu 2021 yılı itibarıyla 12 bin 803 kilometreye çıkardık. 1213 kilometresi yüksek hızlı, 11 bin 590 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometrelik demir yolu ağında halkımıza hizmet veriliyor. Hatların yüzde 47'sine tekabül eden 5 bin 986 kilometresini elektrikli hatta çevirdik. Halen yaklaşık 847 kilometre demir yolunda elektrifikasyon yapım çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı ve güvenli hizmetin önemli unsuru olan sinyalli hatlar 6 bin 828 kilometreye ulaştı. Sinyalli hatların oranını yüzde 53'e yükselterek zaman ve emniyette önemli mesafeler elde edildi."

- "ÇİN'İN ARDINDAN RUSYA'YA DA İHRACAT TRENİ UĞURLADIK"

Demir yollarında yük taşımacılığına önem verdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, Çin'in ardından Rusya'ya da ihracat blok trenini uğurladıklarını, bu hatla her iki ülkenin ihracat ve ithalatçılarının ürünlerini demir yolu üzerinden güvenle taşımasının sağlanmasını hedeflediklerini anlattı.

Karaismailoğlu, dünyayı etkisi altına alan salgın sonrasında zorunlu olarak ara verilen Turistik Doğu Ekspresi seferlerini yeniden başlattıklarını anımsatarak, "Ankara'dan Kars'a uzanan serüvende, Anadolu'nun eşsiz tarihi ve coğrafyasını seyahatseverlere tanıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ANTALYA HAVALİMANI İHALESİ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLDU"

Hava yolunu "halkın yolu" yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, 2003'te 26 olan aktif havalimanı sayısının 56'ya çıktığını söyledi. Karaismailoğlu, gelecek yıl bu sayının yeni açılacak havalimanlarıyla 61'e yükseleceği bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, Gaziantep Havalimanı Yeni Terminal Binası'nı açtıklarını anımsatarak, hava yollarına yatırımların devam ettiğini bildirdi.

Dünyada yaşanan ekonomik duraksamaya karşın yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Antalya Havalimanı Kapasite Artırımı ve 25 Yıllığına Kiralanması İhalesi"nin Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

- "LOJİSTİK SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Bakan Karaismailoğlu, dünya ticaretinin yüzde 90'ının deniz yoluyla gerçekleştiğini ifade ederek, lojistik süper güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin bu konuda iddialı projeler ortaya koyduğunu anlattı.

Karadeniz'in lojistik üssü Filyos Limanı'nı açtıklarını bildiren Karaismailoğlu, "Aynı anda farklı boyutlardaki 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecek limanımızın yıllık kapasitesi 25 milyon tondur." dedi.