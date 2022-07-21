Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın sorularını cevapladı.

İstanbul'daki metro projeleriyle ve Kanal İstanbul'la ilgili çalışmaları anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Dünyadaki ticaret hacminin artmasıyla bunlara lojistik olarak cevap verilebilmesi ve Boğaz trafiğinin rahatlatılması için Kanal İstanbul projesi çok önemli. Kanal İstanbul Türkiye için olmazsa olmaz. Proje için dünyanın en büyük altyapı firmalarıyla görüşüyoruz" dedi. Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Karaismailoğlu "Kanal İstanbul'la ilgili önce ulaşım yollarını yapıyoruz ve ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız" diye konuştu. Karaismailoğlu "Şu an kara yolu Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere Köprüsü'ndeki imalatlarımız da sürüyor. Orası da 45 kilometrelik bir yol. Hem Kanal İstanbul'a ait köprülerin birini imal ediyoruz hem de Mahmutbey TEM gişelerindeki sıkışıklığı ortadan kaldıracak alternatif bir yola devam ediyoruz. Bu dünyanın en büyük projesi" dedi.

ALLAH AKIL FİKİR VERSİN

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, devlet kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar Euro'luk yatırımla 25 yıllık işletme süresi içinde 22 milyar Euro'luk kira getirecek finansman modeliyle başarıyla hayata geçirildiğini söyledi. "Bütün dünyada İstanbul Havalimanı'ndan daha fizibil bir proje yoktur" diyen Karaismailoğlu, 200 bin kişinin istihdam edildiğini dile getirdi. Karaismailoğlu, aynı bölgede kısa mesafede Atatürk Havalimanı'nın hizmet vermesine gerek olmadığının altını çizerek, "İkisi de açık kalsın diyenlere Allah akıl, fikir versin" dedi. Karaismailoğlu, 5G ile ilgili çok ciddi çalışmalarının olduğunu vurgulayarak, "Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ile sürekli iletişim halindeyiz. 29 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda çok önemli bir toplantıyla lansman yapacağız. 5G'li bir havalimanı olacak. Onunla ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor. 2023 içinde 5G ile ilgili önemli adımlar atmak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

BEŞ BÜYÜK FİRMA HİKAYESİ UYDURMA

Bakan Karaismailoğlu, "5 büyük firma hikayesi"nin tamamen uydurma olduğunu belirterek, "Bizim YİD projelerimize teklif veren 30'un üzerinde firma var, burada da hiçbir kısıtlama yok, büyüklükleri birbirlerine eşittir. Çanakkale Köprüsü'ne 17 firma teklif verdi. Bu 30 firma dünyanın her yerinde altyapı projelerinde iş yapan müteahhitler. Bizim ayrıca bakanlığa iş yapan tam 1200 farklı müteahhit var. Bunların içinde eskiden CHP milletvekili olmuş, şu anda Meclis'te CHP milletvekili olan müteahhitler dahil olmak üzere farklı kesimden insanlar var" dedi. Karaismailoğlu "Bursa-İstanbul hızlı treniyle ilgili Kılıçdaroğlu yalan yanlış iftiralar atmıştı. Çıktık, tek tek açıkladık ama hiç arkalarına bakmıyorlar, yalanlarını yüzlerine vuruyoruz, başka bir yalanla devam ediyorlar" dedi.

OTOBÜS RİSKLİYDİ MARMARAY'A BİNDİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyada gündeme gelen Marmaray'la yaptığı seyahate ilişkin, "Marmaray'ı da güzergahıma uygun olduğu için o günlerde kullandım. Özellikle Marmaray'la Söğütlüçeşme'ye, oradan da hızlı trene binerek Bilecik, Bursa ve Ankara seyahatlerimi bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra da kullanacağım. Otobüse de binmek isterim ama yolda kalma riski var İstanbul'da" diye konuştu.

ÜÇ METRO HATTI EYLÜLDE AÇILIYOR

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da şu an belediyenin elinde inşaatı devam eden metro hatlarının yapım sürecinin 5-6 yıla varmasına rağmen gerçekleşme oranlarının yüzde 10'larda olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, belediyeye devredilen metro hatlarına da değinerek "Ortada hiçbir icraatın olmadığı bir yerel yönetim var. Maalesef devlet, belediyelere bütçe veriyor ama ortada bir yatırım yok, para da yok. Onu da seçimler geldiğinde vatandaşımız soracaktır ama biz, İstanbul halkını birilerinin keyfine bırakacak halimiz yoktu. Biz şu anda 7 metro hattında İstanbul'da yoğun çalışma yapıyoruz. Eylül itibarıyla 3 hattı açacağız, 2023'te de 7'si bitecek" dedi.