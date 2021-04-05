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  • Bakan Karaismailoğlu: Çok yakın bir zamanda Kanal İstanbul projesine başlayacağız
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Çok yakın bir zamanda Kanal İstanbul projesine başlayacağız

Bakan Karaismailoğlu: Şu an itibariyle, Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:06 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:14
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Bakan Karaismailoğlu: Şu an itibariyle, Kanal İstanbul'un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.

Türksat 5A uydumuzu bu yılın başında uzaya gönderdik, Türsat 5B'yi de yıl içinde yörüngesine göndereceğiz. Entegrasyon ve testleri ülkemizde yapılacak ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2022 yılında inşallah uzaya göndereceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen Dünya'nın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız.

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