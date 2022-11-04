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Ekonomi

Bakan Kirişçi duyurdu: Bugün hesaba aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 513 milyon 491 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.

DHA4 Kasım 2022 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Bakan Kirişçi duyurdu: Bugün hesaba aktarıyoruz
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Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında, "513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı.

Bu kapsamda, 459 milyon 300 bin 761 liralık TMO alım prim desteği, 34 milyon 470 bin 799 liralık bireysel sulama hibe desteği, 16 milyon 630 bin 300 liralık kırsal kalkınma yatırımları desteği, 2 milyon 596 bin 140 liralık sertifikalı tohum üretim desteği ve 493 bin liralık uzman eller proje desteği verilecek.

  • Tarım ve Orman Bakanı
  • Tarımsal destek ödemesi
  • ekonomi

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