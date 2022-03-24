İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2022 Perşembe / 21 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8284
  • EURO
    16,3553
  • ALTIN
    936.193
  • BIST100
    2176.2
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Kirişci duyurdu: Yarından itibaren hesaplara aktarılacak
Ekonomi

Bakan Kirişci duyurdu: Yarından itibaren hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirtti.

AA24 Mart 2022 Perşembe 19:08 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 19:08
ABONE OL

Bakan Kirişci, Twitter hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin duyuru yaptı.

Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çay prim desteği 188 milyon 486 bin 279 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 89 milyon 90 bin 138 lira, biyolojik mücadele desteği 11 milyon 722 bin 406 lira ve hayvan gen hakları desteği için ise 1 milyon 921 bin 955 lira. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

  • Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
  • Bakan Kirişci
  • destek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.