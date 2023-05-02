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Ekonomi

Bakan Kirişci'den et fiyatlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırmızı et fiyatlarının gerilediğini, ileri gidişin söz konusu olmadığını söyledi. Öte yandan Bakan Kirişci, Türkiye'nin soğan arzında bir sorun olmadığını kaydetti.

2 Mayıs 2023 Salı 12:58 - Güncelleme:
Bakan Kirişci'den et fiyatlarına ilişkin açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, NTV'de sorularını cevapladı.

Hububatta rekolte beklentilerine yönelik soruyu yanıtlayan Kirişci "Ölçümlerimiz hala devam ediyor. Önceki yıla göre rekoltede yüzde 8'lik bir artış beklentisi var. Türkiye'de kendimize yeterlilik noktasında iyi durumdayız." dedi.

Bakan Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat için de bu yıl devrede olacağını kaydetti.

Kirişci, deprem bölgesinde bitkisel üretim tarafında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, "O bölgede 8 bin 200 büyükbaş hayvanımız telef oldu. 1,4 milyar liralık ilave yem desteği verdik. Destekleri nakdi olarak ödedik. Bizim tarımsal desteklerimiz 57,6 milyar liraya geldi. Bu desteklerin 32 milyardan fazlasını üreticilere verdik." diye konuştu.

"SOĞAN ARZINDA SORUN YOK"

Soğan fiyatlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kirişci şunları söyledi: "Türkiye'nin aslında soğan arzıyla ilgili sorunu yok. Şu anda Adana halini arayacak olsanız soğan fiyatlarının 11-12 liralara geldiğini duyabiliriz. Tarım ürünleri üzerinden spekülatif davranışlar karşılık buluyor. Patates için de aynı şekilde, üretim fazlamız var. Buradan ilerisi artık Ticaret Bakanlığımızı ilgiledirdiği için bakanlık olarak görev alanımızın dışına çıkmış oluyor."

"ET FİYATLARI GERİLİYOR"

Kırmızı et fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirme yapan Bakan Kirişci şunları kaydetti:

"Et fiyatları geriliyor, ileri gidiş söz konusu değil. Kasap reyonu olan marketlerde biz fiyat garantili ürün verdik. İstanbul'da başladık. Başarılı olduğunu gördüğümüzde Ankara'da da uyguluyoruz. Kıymayı 190 liradan satmaları karşılığında marketlere ürün veriyoruz. Et Süt Kurumu'nun durması gereken yer regülasyon."

"10 MİLYON HAYVAN AŞILANDI"

Şap hastalığında aşılama çalışması hakkında bilgi veren Kirişci, yaklaşık 10 milyon hayvanın aşılandığını açıkladı.

"BU AY YETERLİ YAĞIŞ OLDU"

Barajlardaki son durum hakkında konuşan Kirişci, bu ay önceki aya göre yeterince yağış alındığını, Anadolu'nun dört bir yanında yağışların iyi olduğunu söyledi.

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