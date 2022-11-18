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Ekonomi

Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 personel alımına ilişkin başvuru kılavuzları İŞKUR'a gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün listeler ÖSYM'ye gönderildi.' dedi.

AA18 Kasım 2022 Cuma 09:31 - Güncelleme:
Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 personel alımına ilişkin başvuru kılavuzları İŞKUR'a gönderildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce bakanlığa alınacağı duyurulan 85 bin personelden 42 bin 500'ü için başvuru kılavuzunun Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR), tercih kılavuzu hazırlanması için listelerin ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildiğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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