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Ekonomi

Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira desteği 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseltildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Biz şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılında geçerli olmak üzere, 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz” dedi.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 16:09 - Güncelleme:
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira desteği 5 bin 500 TL'den 8 bin TL'ye yükseltildi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da evi kentsel dönüşüme giren vatandaşlara verilen aylık kira yardımının, 2025'ten itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarılacağını söyledi.

Bakan Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ile Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında, kentsel dönüşümde kira yardımı artışına ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz. Kira desteklerimizi, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz."

Kurum, alınan kararın İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

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