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Ekonomi

Bakan Kurum Adıyaman'da: 2 trilyondan fazla yatırım yaptık

Adıyaman'da “Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl Basın Buluşması” programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Adıyaman'da yarın anahtar teslim olacak. 2 trilyondan fazla yatırım yaptık.' dedi.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2025 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
Bakan Kurum Adıyaman'da: 2 trilyondan fazla yatırım yaptık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl Basın Buluşması" programında konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

İndere'de tam 5 milyon metrekare alanda Türkiye'nin en büyük şantiye sahasını kurduk. Burada 16 bin konutla birlikte sosyal donatılarıyla, parklarıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla belki de dünyada çok örneği görülmeyen bir şehircilik anlayışıyla burada yeni bir uydu kenti inşa ediyoruz

Köylerimizi unutmuyoruz, köyde yaşayan vatandaşlarımızı kırsal kalkınmayı desteklemek, yereldeki üretimi desteklemek adına köy konutlarımızın inşa faaliyetlerini yürütüyoruz

Bir taraftan da sanayiyi, üretimi unutmuyoruz, buradaki Toptancılar Sitesi'nin yine inşa faaliyetlerini yürütüyor diğer taraftan da Kapalı Çarşı'mızı, Demirciler Çarşısı'nı aslına uygun bir şekilde inşa faaliyetlerini yürüyoruz

Bir baba nasıl evladının doğumunu, çocukluğunu ve yetişmesini seyrederken heyecan duyar ya, biz de bu projeleri tamamlarken, milletimize anahtarlarını teslim ederken, esnafımız iş yerini açarken gerçekten büyük bir huzur yaşıyoruz, mutluluk yaşıyoruz

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