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Ekonomi

Bakan Kurum: (ANKAPARK tartışması) Bu mekanın çürümesine göz yummanızı anlayamayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız.' dedi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız.

* (ANKAPARK ile ilgili) Biz hep şunu söyledik. "Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun milletin faydasına çözülmeli" dedik. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik. Fakat bu meselenin birileri tarafından bir siyaset malzemesi olarak kullanıldığına da üzülerek şahit oluyoruz. Projeyi eleştirebilirsiniz beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz. Eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekânın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız.

* (CHP'ye) Önceki vaatlerinizde olduğu gibi yersiz bahaneler üreterek, ANKAPARK'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez.

* Ankara için dertli olan hiç kimse Ankapark'ın bu durumuna müsaade etmez. Çocuklarımız için, annelerimiz için, babalarımız için etmez.

* Başkent Millet Bahçesi'ni yapacağız dedik, malum odalar yine bizim karşımıza dikildi. Biz hiçbir bahane üretmedik, sosyal medya belediyeciliği yapmadık. Millet bahçemizi açtık, bugün milyonlar bu yeşil alandan istifade ediyorlar.

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