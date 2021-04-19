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Ekonomi

Bakan Kurum duyurdu! TOKİ ödemelerinde yüzde 20 indirim

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasının bu yıl da tekrarlanacağını bildirdi.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 16:17
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Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun."

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