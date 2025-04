Bakan Kurum, Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı esnafı Nurettin İmren'in hikayesini paylaştı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasara uğrayan illerde, konutların yanı sıra şehir merkezindeki çarşılar yeniden inşa ediliyor.

Hatay'da 40 bin 586'sı konut, 27'si iş yeri ve 5 bin 554'ü köy evi olmak üzere 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi. Yıl sonuna kadar 153 bin 248 bağımsız bölümün teslim edilmesi planlanıyor.

Hatay'ın tarihi dokusunun önemli simgelerinden Uzun Çarşı'da ise TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 69'u konut ve 845'i iş yeri olmak üzere 914 bağımsız bölüm yapılıyor.

Tarihi Uzun Çarşı esnafı, yeni iş yerleri yapılana kadar, Bakanlık desteğiyle çarşının yakınındaki geçici iş yerlerinde ticarete devam ediyor.

- KÜNEFE USTASININ HİKAYESİ

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı'nda tatlılarını Bakanlığın tahsis ettiği geçici iş yerinde hazırlayan künefe ustası Nurettin İmren'in hikayesini paylaştı.

Murat Kurum, videolu paylaşımında, "İyi günde de kötü günde de... Acıda da bayram sevinçlerimizde de... 11 ilimizden asla ayrılmıyoruz. Nurettin Usta'nın 'dünyanın cenneti' dediği Uzun Çarşı'ya kavuşacağı günler çok yakın. Antakya'mızı yine kadim medeniyetlerin merkezi yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "BİZE GÜÇ VEREN ŞEY, YENİDEN ORADA ÇALIŞABİLME UMUDU"

Videodaki hikayesinde, Uzun Çarşı'daki bir esnafın çocuğu olduğunu söyleyen İmren, asrın felaketini, "6 Şubat Hatay'ın kaderini değiştiren bir gün oldu. Ne askerlik anısı ne çocukluk bıraktı. Her şey tam bir dakikada yok oldu." sözleriyle anlattı.

Çarşı inşaatının hızla sürdüğünü belirten İmren, şunları kaydetti:

"Şu an şehirdeki tüm çabanın bizim için olduğunun farkındayız. Her yer şantiye, her yer inşaat alanı. Şehir şu an yeniden onarılıyor, bunu görüyoruz. Bir şeylerin gelişmesi, yükselmesi, gözle görünür farkındalığı bizim umutlarımızı yükseltiyor. Her sabah iş yerime gidip çalışmaların ne kadar ilerlemiş olduğunu kontrol ediyorum. Bir taş eklenmişse ben o taşı fark ediyorum. Devletin şu an burada hızlı bir çalışma yaptığı görüyoruz. Bu çalışmaların hızından dolayı Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ederiz."

İmren, çarşının eskisinden daha güzel olacağına inandığını ifade ederek, "Bize güç veren şey, bir gün yeniden orada çalışabilme umudu. İş yerlerimizin onarımı bitince tekrar oraya döneceğiz. Çarşımızdaki iş yerleri bize teslim edilecek, herkes kendi iş yerine geçecek. Burası bizim bir gün geleceğimizi tekrar düşündüğümüz dünyanın cenneti." dedi.