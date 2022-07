Bakan Kurum müjdeyi verdi! 81 ilde başlayacak

Kurum, Pursaklar'da "TÜRK-İŞ 70. Yıl Hatıra Ormanı İlk Fidan Dikim Töreni"ne katıldı.

Seğmenlerin gösterisini izleyen Kurum, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve törene katılan heyet, kütüğe plaket çaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına hazırlanan plaket ise Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden Ahmet Soluk'un eşi Eda Soluk tarafından çakıldı.

Bakan Kurum, törende yaptığı açıklamada, 980 bin metrekarelik alanda 70 bin fidan dikileceğini söyledi.

Buranın, gelecekte ağaçların gölgesinde dinlenilip, eğlenilebilecek bir alan olacağını dile getiren Kurum, "Yaptığımız bu iş aslında ecdadımızın bize emanet ettiği şehirleri, daha yeşil ve güzel hale getirebilmek adına mücadelenin bir parçasıdır. Soma'da şehit olan kardeşimizin eşi ile birlikte toprağa verdiğimiz bu fidanlar, inşallah yıllar sonra çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin yapraklarının gölgesinde dinlenip, huzurla vakit geçirebileceği alanlara dönüşecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli mücadele verdiklerini anlatan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yeşil alanlarımızın sayısını ve miktarını artırıyoruz. Bu çerçevede diktiğimiz fidanlarla, koruma alanlarının sayısını artırmakla birlikte Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. Bu çok önemli bir duruştur. Çevreye ne kadar sevdalı bir lidere sahip olduğumuzu da aslında bu tablo net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ankara için dört yıl önce bir hedef ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefini ortaya koydu ve Ankara'mıza da 23 tane millet bahçesi yapıyoruz. Bu çerçevede 8 millet bahçemizi tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. İnşallah, diğerlerini de 2023 itibarıyla tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor olacağız."

Kurum, iklim değişikliğinin dünyanın derinden etkilendiği bir süreç olduğunun altını çizerek, sel, deprem, yangın, kuraklık gibi afetlerin Türkiye'de artık sayısının ve şiddetinin arttığını belirtti.

Bu çerçevede yeşil alanların artırılmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Kurum, "Son dört yıllık süreçte Ankara'nın yüz ölçümü kadar bir alanı, ki Türkiye'de yüzde 11,7'ye tekabül ediyor, korunan alan haline getirdik. Bunun sayısını artırıyoruz. Korunması gereken tüm alanlara ilişkin de bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yemyeşil ve masmavi bir Türkiye'yi gelecek nesillerimize emanet etmektir." dedi.

Kurum, Hazinenin mülkiyetindeki 90 milyon metrekarelik alanı ağaçlandırılması için belediyelere, valiliklere, odalara, sendikalara tahsis ettiklerini anlatarak, bu çerçevede ağaçlandırma faaliyetlerini daha hızlı hale getirdiklerini bildirdi.

Bu mücadelenin özellikle çocuklar için olduğunu vurgulayan Kurum, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

- "KİRA ÖDER GİBİ TAKSİTLERİNİ ÖDEMEK SURETİYLE EV SAHİBİ OLUNABİLECEK"

Bakan Kurum, bir gazetecinin, "Sosyal konut projeleriyle ilgili bir açıklama yaptınız ve müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini söylediniz. Dar gelirli vatandaşlara yönelik de bir açıklamanız oldu. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, "İnşallah önümüzdeki ay itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız." dedi.

Sosyal konutların içinde, cami, okul, yeşil alanların olacağını ifade eden Kurum, "Aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini, 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız." diye konuştu.

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 100 bin konutu yaptık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Dünyada, eşi benzeri olmayan bir projedir. Hiçbir ülke 20 yılda vatandaşına 1 milyon 100 bin konut yapıp da teslim edememiştir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun en önemli örneğini göstermiştir. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay itibarıyla açıklayacağız.

Gerek altyapılı arsa ile gerek yapacağımız sosyal konutlarla gerekse şehirlerimizde istihdamı, yatırımı artıracak sanayi alanlarıyla birlikte bu projeyi müjdeleyeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Vatandaşlarımız da kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecek."

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da konfederasyonlarının kuruluşundan bu yana 70 yıl geçtiğini belirterek, yaklaşık 5 milyonluk bir aile olduklarını söyledi.

"Bu ülke için her gün 4 güvenlik görevlisi can verirken 4 işçi de iş kazasında, iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. En büyük temennimiz, bunları sıfır noktasına çekmektir." diyen Atalay, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Atalay, bugün ağaç dikimi yapılan yerin bundan 10 sene sonra vatandaşların hizmet alabileceği piknik alanı olacağını ifade etti. Atalay, kendisinden sonra yönetimde olacak olan sendika temsilcilerine seslenerek, "Sendikamızın 80. yıl dönümünde 80 bin, 90. yıldönümünde 90 bin ağaç dikilmesini vasiyet ediyorum. Bunun bu şekilde devam etmesini istiyorum." dedi.