İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9255
  • EURO
    48,8909
  • ALTIN
    5436.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Kurum paylaştı! 30 soruda Yüzyılın Konut Projesi
Ekonomi

Bakan Kurum paylaştı! 30 soruda Yüzyılın Konut Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine vatandaşlardan yoğun ilgi olduğunu belirterek, proje hakkında çok sayıda soru aldıklarını açıkladı.

İHA27 Ekim 2025 Pazartesi 13:08 - Güncelleme:
Bakan Kurum paylaştı! 30 soruda Yüzyılın Konut Projesi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın ilgisi büyük, projemize ilişkin birçok soru alıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, "Yüzyılın Konut Projesi" ile ilgili merak edilen soruları ve yanıtlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen konularla ilgili soruları yanıtladık" mesajını verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.