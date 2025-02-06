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Ekonomi

Bakan Kurum: Yarım milyon yuvayı süratle yapacağız

'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı”nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yüzbinlerce yeni yuva kurduk. Teslim ettiğimiz yuva sayısını Ocak'ta 201 bine ulaştırdık. Bizim için çalışmanın sonu, başarmanın sınırı yoktur. Yarım milyon yuvayı süratle yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 453 bin konut yapacağız. Evine gitmeyen tek bir depremzede bırakmayacağız' dedi.

6 Şubat 2025 Perşembe 15:48 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Yarım milyon yuvayı süratle yapacağız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Ben acısı hüznü, hala kalbimizde duran, Peygamber Efendimizin "göçük altında kalanlar şehittir" sözüne nail olan tüm canlarımızı hasretle, özlemle yad ediyorum

Tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe, tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duyuyoruz.

Varsa yoksa milletimizin geleceği dedik. Her evi, her yuvayı kendi yuvamız bildik. Alnımızın terini bu toprakların çamuruna karıştırdık

6 Şubat, Türk tarihinin en uzun ve en soğuk gecesiydi. O gün ocaklar sönmüş, yuvalar dağılmıştı. Millet olarak bu afete muhteşem bir dayanışmayla cevap verdik.

Bir an bile 'bu enkazları nasıl kaldıracağız? Bu hayatları nasıl normale çevireceğiz?' şüphesine düşmedik. Elini öptüğümüz her anneyi kendi annemiz gördük

Yüzbinlerce yeni yuva kurduk. Teslim ettiğimiz yuva sayısını Ocak'ta 201 bine ulaştırdık. Bizim için çalışmanın sonu, başarmanın sınırı yoktur. Yarım milyon yuvayı süratle yapacağız

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