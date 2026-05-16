İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Bakan Kurum: Yeni binalarda devreye alıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda hayata geçirilecek düzenlemeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, 'Yeni binalarda; enerji kimlik belgesi, bina yaşam döngüsü analizi belgesini devreye alıyoruz' dedi.

IHA16 Mayıs 2026 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
Bakan Kurum: Yeni binalarda devreye alıyoruz
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda yeşil bina üretimini yaygınlaştıracak yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı. 1 Ocak 2027'den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda; Enerji Kimlik Belgesi, Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesini devreye alıyoruz. Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için 'Düşük Karbonlu Bina Belgesi' uygulaması getiriyoruz" mesajını verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.