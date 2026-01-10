İSTANBUL 15°C / 10°C
  Bakan Kurum'dan asrın inşası vurgusu... ''11 ilimiz Anka kuşu misali küllerinden doğdu''
Ekonomi

Bakan Kurum'dan asrın inşası vurgusu... ''11 ilimiz Anka kuşu misali küllerinden doğdu''

Antalya'da Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın felaketinde sarsıldık ama yıkılmadık. Bir an olsun ümitsizliğe kavuşmadık. Hükümet bu enkazın altında kalır diyenler oldu kulak asmadık. Deprem siyaseti lafla değil hizmetle olur dedik. 11 ilimiz Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş, devletimizin gücünün kanıtı olmuştur. Asrın inşası Türkiye'mizin başarısı olmuştur.' ifadelerini kullandı.

AA10 Ocak 2026 Cumartesi 12:50 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan asrın inşası vurgusu... ''11 ilimiz Anka kuşu misali küllerinden doğdu''
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

Hamdolsun, yangından hemen sonra 1.5 yıl sonra, burada yine Cumhurbaşkanımız milletimize söz verdi. Biz de 18 ay sonra afet konutlarımızı Antalyalı kardeşlerimize teslim ettik.

Asrın felaketinde sarsıldık ama yıkılmadık. Bir an olsun ümitsizliğe kavuşmadık.

Enkaz başında Allah devletimize zeval vermesin diyen milletimizin duasıyla çalışmaya başladık. Biz yine yaparız dedik.

Hükümet bu enkazın altında kalır diyenler oldu kulak asmadık. Deprem siyaseti lafla değil hizmetle olur dedik.

11 ilimiz Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş, devletimizin gücünün kanıtı olmuştur. Asrın inşası Türkiye'mizin başarısı olmuştur.

