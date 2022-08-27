Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' iddiasına cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un iptal edildiğine yönelik çıkan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Bakan Kurum'un açıklaması şöyle:

Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik.

İmar planları yürürlükte.

Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz.

Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!