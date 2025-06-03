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Ekonomi

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı... ''Evimiz yeni gönlümüz rahat''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla kentsel dönüşüm çağrısında bulundu. Abdurrahman Tek isimli vatandaş, Yarısı Bizden kampanyasından faydalandığını belirterek, 'Devlet vatandaşını, İstanbul'u düşünüyor. Kim evini yenilemek istemez ki? 40 yıllık binada oturmak mı, yeni binada oturmak mı? Tabii ki yeni binada oturmak daha güzel. Biz yaptık güvendeyiz, herkes yapsın. Evimiz yeni, gönlümüz rahat.' dedi.

AA3 Haziran 2025 Salı 13:01 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm çağrısı... ''Evimiz yeni gönlümüz rahat''
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Zeytinburnu'nda "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalananların görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak "Yarısı Bizden" kampanyasına destek sürüyor.

Bu kapsamda 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu kentte evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

"BU PROJE, YÜZYILIN PROJESİ"

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla Zeytinburnu'ndaki evlerini yenileyenlerden biri de Abdurrahman-Fatma Tek çifti oldu.

Bakan Murat Kurum da Tek çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "'Yüzyılın projesi.' Bunu biz değil, evini Yarısı Bizden kampanyamızla dönüştüren Tek ailesi diyor. İstanbul'da onlar gibi herkesin yeni yuvalarında gönülleri rahat olsun istiyoruz. İlk adım sizden Yarısı Bizden." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde yer alan Abdurrahman Tek de önceki evlerinin yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiğini, kampanyayı öğrenince bu imkandan yararlanmak istediklerini belirtti.

Tek, şunları kaydetti:

"Bu proje, yüzyılın projesi. Yani 875 bin hibe, 875 bin kredi... İmkanları çok güzel. Evimizi hibe kredi desteğiyle çok güzel yaptık. Yarısı Bizden kampanyası İstanbul'u depreme hazırlıyor. Devlet vatandaşını, İstanbul'u düşünüyor. Kim evini yenilemek istemez ki? 40 yıllık binada oturmak mı, yeni binada oturmak mı? Tabii ki yeni binada oturmak daha güzel. Biz yaptık güvendeyiz, herkes yapsın. Evimiz yeni, gönlümüz rahat."

Evlerinin inşa sürecini yakından takip ettiklerini aktaran Tek, her süreci incelediklerini anlattı. Tek, "Onay alınmadan beton atılmıyor. Ben gözümle buna şahit oldum. Beton geliyor mühendisler numune alıyor, demirini kontrol ediyor sonrasında onay verilip betonu döküyorlar. Kontroller çok iyi. Ondan dolayı da evimizde rahatız." ifadelerini kullandı.

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