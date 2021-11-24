AA 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:18 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:18

Kurum, Altındağ Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti kadrolarının 81 ilin 972 ilçesinin en ücra köylerinde yıllarca ihmal edilmiş yaraları sarmak için var güçleriyle mücadele ettiğini söyledi.

"Hapishanelerle, siyasi yasaklarla 'muhtar bile olamazsın' manşetleriyle tehdit edilen bir büyük insanı yüreğinde saklamış, büyütmüş kadrolar sizlersiniz. Onu önce belediye başkanı, ardından başbakan ve Türkiye'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı yaparak, Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Türkiye davasını yükselten, dünya mazlumlarının gür sesi yapan sizlersiniz." diyen Kurum, "çevreye saygılı iklim dostu şehirler" için 81 ilde yatırımlara, vizyon projelere ara vermeden devam ettiklerini bildirdi.

Ankara'nın 25 ilçesinde, her alanda çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Kurum, bütün ilçelerde on binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürdüklerini aktardı.

Kurum, Ankara'da 21 millet bahçesi yaptıklarını, Mamak'tan Altındağ'a, Çankaya'dan Yenimahalle'ye Ankara'nın tüm ilçelerinde 15 bin sosyal konut yaptıklarını, Saraçoğlu Mahallesi'ni yeniden ihya ettiklerini söyledi.

Ankara'ya yeni tarih aksları, kültür aksları, yeşil koridorları kazandırdıklarını ama Altındağ'ın yerinin ayrı olduğunu ifade eden Kurum, Türkiye'nin en önemli kentsel dönüşüm projesini Altındağ'da gerçekleştirdiklerini anlattı.

İlçede Ankara Kalesi'ni, Hergelen Meydanı'nı, Yahudi Mahallesi'ni, belediye binasını da içine alan muhteşem bir projeyle tarihi bugünle buluşturduklarını belirten Kurum, Atıfbey-Hıdırlıktepe, İsmetpaşa Mahallesi, İtfaiye Çarşısı, Başpınar Mahallesi, Çalışkanlar Mahallesi, Örnek Mahallesi, Gültepe Aktaş Mahallesi olmak üzere Altındağ'da dört koldan kentsel dönüşüm projelerini başlattıklarını kaydetti.

"MERKEZ BANKAMIZIN DÖVİZ REZERVLERİ SÜREKLİ ARTIYOR"

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin bugün tarihinin en önemli günlerinden, en kritik eşiklerinden geçtiğini dile getirerek, "Yalanın ve fitnenin bu denli kol gezdiği, ekonomik sabotajların bu denli sistematik olarak işletildiği bir dönemi daha önce yaşamamıştık." diye konuştu.

Küresel ölçekte enflasyon oranlarının 4-5 kat arttığını, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin büyüme noktasında kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldığını belirten Kurum, Türkiye'de ise gerek bütçe dengesi, gerek büyüme oranlarının iyi seviyelerde olduğunu ifade etti.

Kurum, her geçen ay bir ihracat rekoru kırıldığını, Türkiye'nin büyümede neredeyse çift haneli rakamlara ulaştığını, istihdamın arttığını söyledi.

Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Genç istihdam projelerimizle yeni iş, yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Kamu maliyemiz sekteye uğramıyor, borsamız yükselmeye devam ediyor, Merkez Bankamızın döviz rezervleri sürekli artıyor. Tüm dünyada tedarik zinciri sekteye uğramışken, biz ülke olarak sanayicimize, yatırımcımıza her zamankinden daha yüksek miktarda kredi dağıtıyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz, ekonomi parametreleriyle asla açıklanamayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalmışız. Bu süreç tamamen geçici bir süreç olmasının yanında, Türkiye bugün, eşine az rastlanır bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır. Saflar netleşmiştir. Bir tarafta 'ayağa kalkmış bir Türkiye' diyenler, diğer tarafta 'Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler' var. Bir tarafta her alanda 'gururlu, mağrur Türkiye' diyenler, bir tarafta cennet vatanımızı mağdur, mazlum yapmak isteyenler var. Bir tarafta 'milletimizle birlikte 2053 hedeflerine yürüyenler' var, diğer tarafta Türkiye'yi eski Türkiye'ye geri götürmek isteyenler var. Bir yanda size aşık olanlar diğer yanda size, şehit ve gazi ailelerimize küfredenler var.

Şimdi birileri kalkmış, partilerine IMF yetkililerini davet etmiş, Türkiye'yi IMF komiserleriyle birlikte uyum içerisinde yöneteceklermiş. Neymiş, Kanal İstanbul'u, büyük projeleri yapan firmalara para ödemeyeceklermiş. Projeleri durduracaklarmış. Türkiye'nin şerefli bürokratlarını, onurlu memurlarını yargılayacaklarmış. Millet bölünüyormuş. Bunu, 251 şehidimiz morglarda, 2 bin yaralımız hastanelerde yatarken, 'Kadıköy'de 5 imam hatip var, 6'ncısını açtırmayız' diyenler söylüyor. 15 Temmuz gazilerini yargılamak için kampanya yapanlar söylüyor. İşte CHP budur."

Büyük Türkiye hedefinin önüne kimsenin geçemeyeceğini vurgulayan Murat Kurum, "Bir de kalkmış bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Antalya'da, Muğla'da yangına bir damla su taşımamış olanlar, bunlar mı ülkeyi yönetecek? Yangınlarda selfi çekenler mi yönetecek? 3 senedir belediyeler sizde, bir şey yapmadınız. Bunlar mı ülkeyi yönetecek? Bizi halkımız için yaptığımız projelerde bulursunuz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara ağlıyor. Bunlar Ankara'yı 1994 öncesi gibi Megaköy yapmaya azimliler. Onlar Ankara'yı yeniden bozkıra geri döndürmekte kararlılar, biz ise Ankara'yı Yeşil Ankara yapmakta kararlıyız. Bakın en son Başkent Millet Bahçemizi açtık. 20 günde 2 milyon insan istifade etti. Bu millet bahçelerimizle, çevre yatırımlarımızla Ankara'yı CHP zihniyetine, reklam, algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz. Şimdi biri de kalkmış, 'Atatürk'ü anlamak gerek' demiş. Asıl Gazi Mustafa Kemal'i siz anlamıyorsunuz. O bizlere kutsal bir emanet bıraktı. Onun adı da istiklali tam, yani tam bağımsızlık.



Muhalefete diyoruz ki, 'İsterseniz yanlış düşünün ama ne olursunuz, bir kere de birilerinin değil, kendi kafanızla düşünün, bağımsız düşünün.' Allah'ınızı severseniz söyleyin. Bu ülkeyi, büyükelçilere mektup yazıp, ülkesini dünyaya şikayet edenler mi yönetecek. 'Pabuççu muştası gibi' yandan gelen bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O kuvvet nedir? Yabancı elçiliklerdir, yabancı elçilikler. Şimdi sizlere soruyorum. Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatanı, 10 büyükelçinin yanında hizaya girip, 11'inci büyükelçi gibi davrananlar mı idare edecek?"