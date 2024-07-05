İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2024 Cuma / 29 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7294
  • EURO
    35,4842
  • ALTIN
    2489.89
  • BIST100
    10906.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Kurum'dan Malatya'ya tam kadro çıkarma: Şehrimizin geleceğine dair çok önemli kararlar aldık
Ekonomi

Bakan Kurum'dan Malatya'ya tam kadro çıkarma: Şehrimizin geleceğine dair çok önemli kararlar aldık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık görevi devralmasının ardından ilk ziyaretini deprem bölgesi Malatya'ya gerçekleştirdi. Malatya'da Bakanlık üst düzey yetkililerinin de tam kadro hazır bulunduğu toplantı yapılırken zirve sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, 'Can Malatya'mızda kaybedecek tek bir dakikamız yok… Büyükşehir Belediye Başkanımızla, valimizle, vekillerimizle, ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik, şehrimizin geleceğine dair çok önemli kararlar aldık. Afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200 bin yeni yuvamızı teslim edeceğiz.' dedi.

IHA5 Temmuz 2024 Cuma 10:59 - Güncelleme:
Bakan Kurum'dan Malatya'ya tam kadro çıkarma: Şehrimizin geleceğine dair çok önemli kararlar aldık
ABONE OL

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk ziyaretini 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde ağır yara alan Malatya'ya gerçekleştirdi. Dün akşam kente gelen Bakan Kurum ve ekibi, kent yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdikten sonra bugün de sabah saatlerde il koordinasyon kurulu toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra Malatya milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bakanlık üst düzey yetkililerinin de tam kadro hazır bulunduğu toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilirken, Bakan Kurum gün boyu Malatya'da alanda birçok inceleme yapacak. Kent merkezinde rezerv alanlarında devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyecek olan Bakan Kurum, depremin en çok zarar verdiği ilçeler olan Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerine de giderek burada devam eden çalışmaları takip edecek.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Kurum, "Can Malatya'mızda kaybedecek tek bir dakikamız yok... Büyükşehir Belediye Başkanımızla, valimizle, vekillerimizle, ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik, şehrimizin geleceğine dair çok önemli kararlar aldık. Afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar 200 bin yeni yuvamızı teslim edeceğiz. Depremzede kardeşlerimiz yeni yuvalarına kavuşana kadar burada olacağız, elimizi bir an bile Malatya'dan çekmeyeceğiz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.